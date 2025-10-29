北東明飆30度再跌回20度有雨 下週三新東北季風南下接力
又要冷！東北季風預估30日白天短暫減弱，雨勢趨緩，不過新1波東北季風將在當天入夜起南下，北部、宜花地區回歸濕冷雨天，低溫下探20度，預計11月5日又有另1波東北季風。
中央氣象署預報員曾昭誠表示，這波東北季風30日轉弱，基隆北海岸、大台北山區、宜花地區將有零星雨勢，高屏地區、各山區午後也有零星陣雨，其他地區多雲到晴。
10月30日晚間至31日迎來新1波東北季風增強，影響到11月3日，期間北部、宜蘭先有局部短暫雨，且宜花和恆春地區雨量明顯增加。受東北季風影響，除了北部、宜花有雨，11月1日起竹苗山區、東南部地區以及恆春半島有零星短暫雨，南部地區和中部山區午後有短暫雨，其他地區依然多雲到晴。
後續東北季風會在11月4日趨緩，但基隆北海岸、大台北山區、東半部與恆春半島仍有零星短暫雨，且中南部山區午後有零星陣雨，其他地區天氣呈多雲。緊接著東北季風再增強，11月5日北部和宜花可能有局部短暫雨，台東、恆春一帶為零星雨，其他地區還是多雲天氣。
溫度變化上，北部、宜蘭10月30日白天回暖到28度至30度，入夜後降回20度至25度，中南部、花東清晨較涼，為22度至25度，白天高溫則在28度至31度之間。
