北東濕冷最低溫再探10度以下 下週二有望迎好天氣

本週第1波東北季風到來，北部、東部回到濕冷天氣，且29日清晨有輻射冷卻作用，局部低溫可能低於10度。本週末還有鋒面以及第2波東北季風，低溫持續到下週。

本週末受東北季風和鋒面雙重夾擊，北部及東部有明顯雨勢。（圖／中央氣象署提供）

中央氣象署預報員曾昭誠表示，華南雲系27日晚間起通過台灣，北部、東半部有局部短暫雨，且基隆北海岸、大台北山區局部雨勢較大，中南部為零星短暫雨。28日白天起環境轉乾，新竹以南天氣多雲且可見陽光。

29日環境轉偏東風，第1波東北季風趨弱，剩下基隆北海岸、東半部與恆春半島有零星短暫雨，之後東半部、恆春仍有局部短暫雨。

第2波東北季風將在1月31日起轉強，同時有鋒面通過，北部、東半部午後先有明顯局部短暫雨，其他地區多雲到晴。在2月3日前，降雨範圍再擴大到中部山區，2月3日後縮減到基隆北海岸、大台北山區及東半部，其他地區維持多雲到晴的天氣。

本週末前須留意輻射冷卻，最低溫再下探10度以下。（圖／中央氣象署提供）

溫度變化上，28日清晨有冷空氣影響，北部、宜蘭低溫14度至15度，其他地區15度至17度。29日清晨的輻射冷卻將帶來更低溫，西半部近山區、平地、部分河谷地區最低溫有機會來到10度以下。

1月31日白天環境較乾，北部、宜蘭回暖到20度，中南部上看25度。2月1日晚間起至3日清晨，中部以北和宜蘭低溫僅14度至16度，白天高溫17度至19度，南部低溫16度至18度，不過中南部高溫最熱可達24度至25度左右。

