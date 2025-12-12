北東濕涼防大雨 吳德榮：明迎入冬最強大陸冷氣團 低溫探10℃以下

中央氣象署表示，今天受東北季風影響，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區降雨明顯且持續，並有局部大雨發生機率，北部、東北整日溼涼，白天高溫約21至24度，中南部留意日夜溫差。

氣象專家吳德榮說，明天下午起冷空氣南下，氣溫下降，最冷時間點是14日晚間、15日及16日清晨，根據最新模擬，仍是入冬以來最強大陸冷氣團，本島平地低溫下探10度。

氣象署表示，今天天氣受東北季風影響，迎風面水氣增多，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區須留意降雨，並有局部大雨發生機率，桃園以北、花、東地區及恆春半島也有局部短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣。

氣溫方面，氣象署指出，西半部及東北部低溫約15至18度，花東地區約19度，北部、東北部及東部白天高溫約21至24度，整日較濕涼，其他地區仍可達26至28度，中南部日夜溫差大。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，明天下午起冷空氣漸南下，氣溫逐漸下降，北台灣、東半部雲量增多，轉有局部雨；14日起乾冷空氣南下，各地天氣轉晴，14日至16日清晨、白天陽光下舒適，早晚冷。

吳德榮說，因輻射冷卻加成，預估氣溫最低時間點是14日晚間、15日清晨及16日清晨，最新模擬仍是入冬以來首波最強冷空氣，且達到大陸冷氣團標準（台北氣象站 ≦ 14度），本島平地也將挑戰10度以下。

吳德榮指出，16日白天起冷空氣減弱，氣溫回升，天氣持續晴朗穩定；18日西半部晴朗，東半部水氣增、偶有局部短暫降雨機率。

