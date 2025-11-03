北東濕涼 關島熱低壓走向待觀察

中央氣象署指出，今天(4日)天氣和昨天(3日)類似，受東北季風及華南雲系移入影響，水氣偏多，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較為持續，並有局部較大雨勢發生的機會，大台北平地下雨範圍也較廣，而桃竹苗、花蓮地區及中部山區則有局部短暫雨，中部、台東地區、恆春半島及南部山區亦有零星降雨，南部平地為多雲。

氣溫方面，北部、宜花地區天氣較涼，整天氣溫約攝氏19至25度，其他地區早晚也涼，中南部及台東低溫21至23度，高溫28至31度，中南部日夜溫差較明顯，請適時增添衣物，白天南北溫差大，南來北往也請多留意。

離島天氣：澎湖多雲時晴，氣溫22至24度；金門陰時多雲短暫雨，氣溫19至23度；馬祖陰短暫雨，氣溫17至18度。

風力方面，東北風偏強，台南以北、基隆北海岸、恆春半島沿海或空曠地區及各離島易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風，活動請注意安全。

第25號颱風「海鷗」清晨2時中心位於鵝鑾鼻南南東方1310公里處，預測未來將向西通過菲律賓中部群島，再進入南沙島海面，後續朝越南方向前進，對台灣無直接影響。另外，關島附近海面生成熱帶性低氣壓，未來有發展為颱風的趨勢，清晨2時中心位於鵝鑾鼻東南東方3210公里的海面上，預測將朝西北西前進，下週可能移動至呂宋島東方海面，後續路徑不確定性高，氣象署將密切觀察，請留意此熱帶系統的最新動態。