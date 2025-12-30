北東跨年冷雨持續到元旦！週末1500米以上山區有望飄雪

強烈大陸冷氣團即將南下，1月2日晚間至3日清晨將是這波的最冷時段，局部地區最低溫下探6度左右，且本週末山區可能出現降雪或結冰，2地區下週還會有降雨機會，濕冷進入2026年。

中央氣象署預報員林定宜表示，基隆北海岸、大台北山區31日將有局部大雨，桃園以北、宜蘭也有局部短暫雨，且竹苗、花東及恆春有零星雨勢，其他地區天氣多雲到晴。另南部清晨有局部霧。

12月31日跨年至2026年1月1日元旦整體天氣尚可，僅基隆北海岸、大台北山區有較高機率下雨。（圖／中央氣象署提供）

12月31日晚間起環境呈北北東風，基隆北海岸、大台北山區為局部大雨，中南部仍是多雲到晴。1月1日元旦還有強烈冷氣團南下，1日至2日水氣偏多，持續影響到4日，期間2日的北部、東北部1500公尺至2000公尺高山，以及中部、東部3000公尺以上高山有機會出現局部降雪或結冰。

預計1月5日至6日有新1波冷氣團到來，桃園以北、東半部有局部短暫雨，中南部山區也可能有零星雨。

強烈冷氣團本週末報到，過完元旦先迎1波有感降溫。（圖／中央氣象署提供）

溫度變化上，受東北季風影響，31日東北部、西半部低溫17度，花東為19度，而北部、東北部高溫19度至20度，其他地區約為24度至26度，中南部需注意日夜溫差大，北部和東北部則是入夜後感受較涼。

1月1日的強烈冷氣團持續影響到4日清晨，2日晚間至3日清晨最冷，局部近山區低溫下探僅6度，西部、東北部低溫10度至11度，花東為13度至14度，預計5日白天可短暫回溫。

