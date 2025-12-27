北東跨年、元旦冷雨下到2026 估1月上旬降溫更有感

12月31日跨年前又有1波東北季風轉強，將持續影響到1月3日，期間北部、東部漸轉濕涼，跨年與元旦出行的民眾需注意天氣變化，之後還會有更強的冷空氣來襲。

下週12月31日跨年前後有1波東北季風變強，迎風面的北部和東部有降雨機會。（圖／中央氣象署提供）

中央氣象署預報員曾昭誠表示，目前這波冷氣團將在12月28日至29日減弱，但北部、東半部及恆春半島仍有局部短暫雨，且基隆北海岸、宜蘭雨勢較大。降雨情況預計12月29日就會減緩，雨區縮小到桃園以北和東半部、恆春半島。下波東北季風12月30日增強，北部、東半部、恆春半島將有局部短暫雨，持續到跨年後的1月3日。

廣告 廣告

另中南部地區28日清晨與29日清晨可能出現局部霧或低雲，容易影響能見度，民眾外出務必留意環境變化。

跨年過後受東北季風影響，1月上旬會先有1波低溫來襲。（圖／中央氣象署提供）

溫度趨勢上，因大陸冷氣團轉弱，28日至29日各地清晨低溫落在13度至16度，白天北部、宜蘭高溫回到20度左右，中南部為25度，且中南部日夜溫差大。其中29日高溫可再達22度至25度，中南部會再高1度到2度。

12月30日起東北季風增強，北部、宜蘭偏涼，低溫15度至18度，高溫只有18度至20度。預計1月上旬還會有降溫情形，冷空氣實際強度有待進一步觀察。

延伸閱讀

NBA/湖人悲報！ 主力後衛里夫斯至少要休1個月

NBA/柯瑞的小浪漫！ 穿昔日戰友簽名鞋上陣「嘴硬不認用心」

NBA/跑快攻無碰撞傷退 AD腹股溝拉傷又掛免戰牌