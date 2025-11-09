北東轉涼留意豪大雨 雨勢越晚越明顯

中央氣象署指出，今天(10日)除了東北季風影響外，開始有颱風外圍水氣移入，迎風面基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島降雨機率高，雨勢愈晚愈明顯，可能有大雨或豪雨出現，尤其大台北地區及宜花雨勢明顯且持續，有局部豪雨等級以上發生的機會，外出請注意安全。桃園及高屏也有局部短暫陣雨，其他地區降雨機率亦增加。氣溫方面，桃園以北及宜蘭天氣轉涼，整日氣溫介於攝氏22至24度左右，感受濕涼；其他地區早晚也偏涼，低溫普遍為22至24度，白天高溫在竹苗及花東約26至28度，中南部則有30至32度，感受舒適溫暖。

離島天氣：澎湖陰天，氣溫24至26度；金門多雲，氣溫21至25度；馬祖陰短暫陣雨，氣溫19至21度。

台南以北、基隆北海岸、東半部、恆春半島及各離島局部地區易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風，其中苗栗至彰化、恆春半島及澎湖有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機會；各沿海風浪也大，浪高可以來到3至5米左右，基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、西南部、恆春半島沿海及澎湖有長浪發生的機會，浪高普遍3米以上，尤其東南部海面來到6米左右或以上，海邊活動請注意安全。

第26號颱風「鳳凰」(FUNG-WONG)今天清晨2時位於鵝鑾鼻南方580公里處，已通過呂宋島陸地，持續向西北西轉北朝台灣海峽前進，之後再轉東北通過台灣，且北上過程中環境條件不利於其發展，強度將逐漸減弱；今晚起至週二(11日)受颱風外圍環流及東北季風影響，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島仍要防大雨及豪雨，尤其東北部、東部及大台北地區有局部豪雨等級以上發生的機會，週三(12日)隨颱風接近，中南部地區也有大雨或局部豪雨，週四颱風減弱並逐漸遠離，除北部地區仍有局部較大雨勢外，其他地區雨勢趨緩；由於此颱風北轉接近台灣時路徑及強度仍有不確定性，具體影響的程度及區域仍需視後續颱風路徑及強度而定，請留意最新的天氣預報。(編輯:王志心)