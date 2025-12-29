北東轉濕涼 冷空氣元旦後報到、低溫恐下探至個位數

跨年前受東北季風影響，北部、東部天氣轉為濕涼，降雨機率提高，氣溫逐漸下滑。氣象粉專「天氣風險WeatherRisk」提醒，跨年與元旦期間戶外活動應留意天氣變化，注意保暖且別忘了攜帶雨具。

跨年夜北東有雨 氣溫逐漸下降

隨著東北季風增強、水氣增加，今、明（30、31日）兩天苗栗以北及宜蘭為陰雨天氣，花東多雲局部短暫陣雨，中南部則為多雲到晴。明日降雨更為明顯，跨年夜桃園以北及宜蘭有短暫陣雨，外出建議攜帶雨具。氣溫方面，北部高溫降至20度以下，中南部約23至26度，夜間日夜溫差大。

週五冷氣團報到 低溫恐下探至個位數

元旦起冷空氣增強，北部、東部為陰時多雲有短暫降雨，中南部多雲到晴。深夜至週五（1月2日）清晨，大陸冷氣團影響明顯，水氣將逐漸減少，白天中北部高溫僅13至15度，北部及西半部空曠地區低溫下探11至13度，近山區可能出現5度左右低溫，各地寒意明顯，北部有機會達到寒流等級。

週末冷氣團漸弱 清晨仍偏冷

週六（1月3日）持續受冷氣團影響，北部、東部迎風面局部降雨。週日（1月4日）冷氣團逐漸減弱，各地白天氣溫回升，北部高溫約20度，中南部22至25度，不過夜間與清晨受輻射冷卻影響，仍可能出現12至14度低溫。