北東部考生注意！大學學測登場將「又濕又冷」

記者高貫軒、陳心慈、SNG小組／新北報導

大學學測即將在明（17）日登場，今日下午開始開放考生可以查看試場及座位。氣象署也提醒，考試的三天水氣將會逐漸增加，尤其北台灣及東半側會有短暫雨，提醒考生進入考場前要記得做好保暖、帶上雨具。

學測時間、查看試場座位時間。

鐘聲響起，考生們把握時間衝刺到最後一刻，大學學測將於1月17日到19日登場，16日全台同步開放查看試場及座位。

記者現場說明。

記者陳心慈、高貫軒：「為了便利考生應試，像是新北高中、新莊高中等7所新北市的學校，學校周邊的部分紅線也將在考試期間彈性開放，讓考生們的家長可以臨時停車，方便接送。」

為了增加停車彈性，部分人行道將開放機車與慢車停放，公車業者將加密班次，除了交通，氣象署也提醒原本乾冷的好天氣準備轉為濕冷。

中央氣象署預報員李孟軒說明天氣。

中央氣象署預報員李孟軒：「反而是今天到明天清晨水氣有稍微增加，除了在迎風面東半部有局部短暫雨之外，在西半部地區有時候也會有零星的雨勢。」

未來降雨趨勢圖。

16日到17日清晨基隆北海岸、大台北山區、東半部到恆春半島迎風面有短暫雨，西半側則是零星降雨；17日白天到18日基隆北海岸到宜蘭地區雨勢增加；19日降雨範圍再擴大，桃園以北東半側到恆春半島都會下雨，尤其20日基隆北海岸、大台北山區、宜蘭會有明顯降雨。

中央氣象署預報員李孟軒說明天氣。

中央氣象署預報員李孟軒：「預計在下週二開始天氣會比較明顯的變化，主要會有比較強的冷空氣南下，低溫的一個預估時間點會是落在下週四清晨左右，各地低溫大概就是在11到14度。」

下週二以後水氣伴隨冷空氣濕冷低溫恐怕降到10度以下，在此之前學測期間北東變天還變冷，提醒考生上戰場前千萬記得做好保暖、備好雨具。

