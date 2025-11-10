北東防共伴豪雨！鳳凰估今晚發海警 11/12、13最接近台灣

鳳凰颱風路徑已大致底定，氣象專家吳聖宇指出，颱風今天(10日)已進入南海，持續朝西北西轉西北方向移動，海上颱風警報可能於今晚發布。明天(11日)颱風將轉向北北東移動，接近台灣海峽南部，下午有機會發布陸上颱風警報。

吳聖宇指出，鳳凰颱風週三入夜可能靠近沿海並在雲林以南登陸。（圖／中央氣象署）

吳聖宇透過臉書「天氣職人-吳聖宇」發文分析，鳳凰颱風週三(12日)將進入台灣海峽，速度持續加快，暴風圈開始影響中南部陸地。颱風中心預計在週三傍晚至入夜時分於雲林以南沿海登陸，但登陸點位置仍有較大變數，登陸後可能通過台灣上空進入東北部海面，若移動速度快，週四(13日)凌晨至清晨可能進入東北部海面，週四上午逐漸遠離，颱風警報有望解除。

廣告 廣告

在強度方面，吳聖宇表示，今、明兩天(10、11日)颱風北上靠近台灣的過程中，因大氣條件及海溫不適合，強度將逐漸減弱。週三暴風圈靠近、中心登陸時預期已減弱為輕度颱風，穿過台灣時受地形破壞，減弱更加明顯。週四凌晨至清晨進入東北部海面時可能已減弱為熱帶性低氣壓，後續將轉化為溫帶氣旋。

吳聖宇指出，今明兩天雖然颱風尚未直接侵襲，但受東北季風及颱風外圍環流共同影響，北部、東半部將有明顯降雨。尤其今晚至明天白天形成共伴效應的條件較顯著，大台北東側、基隆北海岸、宜蘭、花蓮甚至台東北部一帶需嚴防豪大雨。中南部地區受山脈地形屏障，降雨不明顯，但有局部短暫陣雨機會。同時，大陸高壓與颱風之間形成明顯氣壓梯度，各地沿海及外島地區有8-10級或以上強陣風發生。

大台北、東半部、恆春地區今明2天嚴防豪大雨。（圖／中央氣象署）

吳聖宇預測，週三颱風環流靠近，傍晚至入夜颱風中心可能登陸，從清晨開始隨著暴風圈接觸陸地，台中以南地區降雨將漸趨明顯，東半部受東南風迎風面影響，持續有較明顯雨勢。台中以北至大台北一帶可能受地形屏障作用，加上共伴效應區域北抬至北方海面，可能出現風雨減小的空窗期。下午至傍晚、入夜期間颱風中心可能靠近沿海並在雲林以南登陸，中南部風雨將達最明顯階段，尤其是中心登陸點附近及以南區域。

吳聖宇提到，週四凌晨颱風中心登陸後逐漸經過台灣上空進入東北部海面，強度持續減弱。中南部風雨在週四清晨前仍較明顯，但隨颱風減弱將逐漸變小。花東地區進入背風面，風雨有明顯減小機會。北部、東北部在颱風過山、進入東北部海面過程中，風雨將再度增大，尤其山區雨量會逐漸累積，但整體風雨威力應已減弱許多。

吳聖宇表示，週四上午後鳳凰颱風進入東北部海面，預計已減弱為熱帶性低氣壓，後續持續遠離。東北季風仍強，配合颱風殘餘環流水氣，北部、東北部可能持續有降雨，雪山西坡有較大累積雨量，中北部沿海及外島地區仍有強陣風。整體風雨在週四晚間後將持續減小。週五至週末持續受東北季風影響，恢復典型東北季風天氣型態，北部、東北部、東部有局部短暫陣雨。

延伸閱讀

老菸槍注意！喘不過氣恐是「COPD」警訊 年奪6千命

鳳凰颱風逼近 武陵農場11/11下午2時起休園

鳳凰颱風路徑詭異 賴清德警告：土石流潛勢區優先撤離