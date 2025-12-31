北東雨中倒數！1圖看懂跨年夜天氣 強烈冷氣團元旦報到

生活中心／許智超報導

今（31）日受東北季風影響，天氣不穩定。對此，中央氣象署提醒，今晚跨年夜北部、東半部雲多有雨，尤其基隆北海岸、大台北雨可能下比較久，外出跨年記得攜帶雨具，而明日強烈冷氣團南下，白天起北部逐漸變冷，各地愈晚愈冷，早出晚歸記得保暖、避免著涼。

中央氣象署在臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」表示，跨年夜受東北風影響，晚上體感偏涼，北部、東半部雲多有雨，基隆北海岸、大台北雨可能下比較久，有局部大雨，而中南部平地多雲到晴，天氣相對穩定，建議外套一定要穿、雨具記得帶，別淋雨吹風太久。

中央氣象署指出，元旦清晨至白天的天氣，強烈冷氣團南下，白天起北部逐漸變冷，各地愈晚愈冷，北部、東半部仍有降雨機會，中南部山區零星短暫雨，而中南部平地多雲到晴，有機會看到曙光，提醒早出晚歸記得保暖。此外，山區、海邊活動多留意天氣，特別是海邊容易有強風，務必注意安全。

中央氣象署預測，元旦整天低溫：中部以北及宜蘭約14度，南部、花東及澎湖16至19度，金門12度、馬祖約10度；白天高溫預測：北部、宜蘭及金門17至18度，中部及花東21至24度，南部25度、澎湖19度、馬祖13度。

週五至週日清晨（1月2日至4日）強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，週日白天起強烈大陸冷氣團稍減弱，各地氣溫回升，新竹以南日夜溫差大。降雨方面，週五桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，竹苗地區及中部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；週六、日各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

