北東雨開炸！鳳凰重整中1原因「登陸位置難測」 對西部影響關鍵曝

生活中心／林昀萱報導

鳳凰來勢洶洶，氣象署最新預估路徑。（圖／中央氣象署）

據中央氣象署今（10）日凌晨2時觀測，鳳凰颱風中心位於鵝鑾鼻南方670公里之處，以每小時20轉13公里速度，向西北西轉北北西進行。中心附近最大風速每秒45公尺，瞬間最大陣風每秒55公尺，7級風暴風半徑250公里，10級風暴風半徑80公里，預測今日晚間8時的中心位置在鵝鑾鼻西南方530公里之處，請在菲律賓東方海面、巴士海峽附近及南海航行及作業船隻應特別注意。

氣象粉絲專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，目前鳳凰已通過呂宋島，正在南海重新整合。從雲圖上可以看到，雖然颱風眼已經不明顯，但主要的雲系仍然存在，環流也還算完整。大型颱風的特性之一，就是對地形與不利環境的抵抗力較強。接下來在接近台灣的過程中，大氣環境會逐漸轉為不利於發展，重整的狀況、以及減弱的幅度，都將決定對西半部的實際影響程度。「而東半部和北北基的雨，現在就要開始啦！」

廣告 廣告

鳳凰整合中，雖然颱風眼已不明顯，但主要的雲系仍然存在，環流也還算完整。（圖／中央氣象署）

就有人好奇颱風進入南海後有機會重整並稍增強嗎？「台灣颱風論壇｜天氣特急」也回應：「如果就客觀的預報資料來看確實有微幅增強的空間，但也不多、時間也不長就是了，就看官方的主觀評定有沒有要反映這個微幅的強度變化。」至於為何遲遲無法精準預測鳳凰登陸位置，「台灣颱風論壇｜天氣特急」也分析，關鍵在於「颱風北轉的角度」。若北轉角度較小，路徑可能穿越台灣海峽；若北轉角度較大，從苗栗到屏東都可能落入颱風中心的影響範圍。

更多三立新聞網報導

鳳凰會有颱風假？最快週二陸警 專家估「13縣市」停班停課機率大

日本爆熊害已13死！他好奇「台灣為何沒有」引熱議：我們的熊比較乖巧？

雪碧揭富商圈「包養價目表」 自己曾與企業家人夫未婚生女判賠45萬元

太子集團性招待妹頭是他！陳志副手誇「台灣妹最讚」 淫亂內幕曝光

