北桃交界全新山林旅遊景區 大棟山大湖坑步道月底開放

北、桃交界全新山林旅遊景區，大棟山大湖坑全新步道11月底開放。(記者李容萍攝)

〔記者李容萍／桃園報導〕位於桃園龜山、新北樹林交界的「大棟山風景特定區」，於2023年9月13日畫設，桃園市政府觀光旅遊局積極提升休憩品質、強化步道串聯與導覽機能，斥資3000萬元辦理「大湖之森自然步道周邊環境優化工程」，打造大棟山首條全新步道大湖坑步道已經完工，預計11月底開放，串連環台北天際線，形塑完整登山路網。

觀旅局長陳靜芳表示，大棟山風景區位於新北市與桃園市的交界，海拔405公尺，是林口台地脈稜的最高峰，為台灣小百岳之一，除了有串連到雙北的步道，也擁有泠泉、煤礦、磚窯及古戰場等豐富的觀光資源，2023年經觀光署核定為市級風景特定區，大湖坑步道為區內第一條全新整修的步道，未來將持續推動大棟山風景特定區的各項觀光建設，串聯鄰近的新北鶯歌、樹林及桃園龜山等地區，成為全新山林旅遊景區。

陳靜芳說，此工程由交通部觀光署補助1620萬元、市府自籌1380萬元，全長約1.4公里，自桃園龜山大同路至新北樹林民和街，並銜接至環台北天際線，成為連續且完整的登山路網，讓跨縣市的登山遊客可以增加安全優質的登山路線，預期將帶動觀光人潮，提升區域觀光吸引力。

大棟山擁有豐富的人文及生態，大湖坑步道除了升級友善設施，也針對在地特有的煤礦產業及隨處可見的蜻蜓、豆娘等導入人文及生態解說內容，讓民眾在健行過程中不僅能欣賞自然景致，更能深入認識大湖坑地區豐富的地質與文化底蘊。

另外，相關解說設施皆採用自然素材打造展現環境融合的設計美感，沿線裝置藝術以石材排列出蜻蜓造型作為解說牌誌，更兼具趣味與識別功能，另以不同種類木材製作觸感展示區(樹木學習區)，可讓遊客透過觸摸體驗，認識各種木材的質地與特性，增添自然教育的互動性與感知體驗。

為了增加社區參與，桃園與新北交界路段導入手作步道方式，引進民眾參與，運用就地取材的石塊與木材，依循地形紋理與環境特性打造出自然融景的步道，讓此段步道不僅是桃園與新北山林系統的重要連結，更象徵人與自然之間共榮精神。

大棟山大湖坑全新步道，以不同種類木材製作觸感展示區(樹木學習區)。(記者李容萍攝)

