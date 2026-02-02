北極主導權競逐升溫 美歐步調落後 俄中影響力持續擴大

根據英國航運相關網站表示，隨著北極地區海冰加速融化，加上美國與歐洲近期因格陵蘭議題呈現爭議，這片區域正快速轉變為攸關能源、航運與關鍵礦產的戰略地位。

業內人士指出，北極升溫速度約為全球平均近四倍，而隨之升高的，還包括圍繞航道規則、資源分配與地緣經濟主導權的競爭。

分析師指出，俄羅斯與中國正有計畫擴大在北極布局，以強化其長期經濟影響力；相較之下，美國與歐洲政策反應仍明顯落後，尚在追趕階段。

分析師指出，憑藉地理條件與既有基礎設施，俄羅斯在北極地區具有壓倒性優勢。據北極研究機構資料，北極地區約八成石油與天然氣產量來自俄羅斯境內，相關油氣田約占俄國原油總產量五分之一，且是未來出口成長關鍵來源。

更重要的，資源高度集中，俄羅斯北極地區蘊藏約三十五點七兆立方公尺天然氣，接近其全國儲量的四分之三，規模甚至超過其他所有北極國家總和。另，俄羅斯約九成五鉑族金屬，及約三分之二稀土儲量，也集中於北極地區。據諾里爾斯克鎳業（Nornickel）與官方統計，俄羅斯目前百分之百鎳產量與約九成二的鈷產量，皆來自該區域。

相較之下，西方國家北極資產雖具規模，卻呈現分散狀態。美國阿拉斯加州擁有該區最大石油儲量，但僅約占美國原油總產量三點五％。瑞典基律納市（Kiruna）則擁有歐盟最大稀土礦床，若全面開發，理論上可供應歐盟約一成八需求。芬蘭則預計於今年成為歐盟首個具備完整產業鏈鋰生產國。至於丹麥自治領地格陵蘭，雖具龐大關鍵礦產潛力，但受限於物流與基礎建設挑戰，短期內難以吸引大規模投資。

在俄羅斯全面入侵烏克蘭之前，北極能源輸送與歐洲市場高度整合；自二○二二年起，制裁措施迫使俄羅斯重新調整化石燃料出口路線。北極原油與凝析油改經摩爾曼斯克港（Murmansk Port）與北方航道（Northern SeaRoute, NSR）向東運輸。

相較俄羅斯，中國大陸在北極規模較小，但布局位置具高度戰略性。中國企業透過中國石油天然氣集團（CNPC）與絲路基金，持有亞馬爾LNG專案近三成股權，並在政策性銀行支持下，參與總額約二百七十億美元投資。

分析師認為，中國大陸興趣也延伸至油氣以外領域，包括格陵蘭稀土，及高緯北方地區的鐵礦與鎳礦等。這些資源正是全球潔淨能源與低碳製造供應鏈核心。

分析指出，圍繞北極資源與航道的地緣經濟競逐，將在未來數十年持續發酵，對全球市場的結構性影響已開始顯現。俄羅斯對北極航道更緊密掌控，使其得以維持在亞洲LNG市場，削弱美國與歐盟制裁的實質效果。未來，若航道控制權高度集中，全球貿易路線可能進一步零碎化。

對美國與歐盟而言，北極已不再遙遠，而是支撐跨大西洋經濟重要門戶，涵蓋能源運輸與關鍵航運通道。任何干擾，無論是制裁規避、網路攻擊、關鍵設施破壞，或過度嚴苛航行管制，都可能迅速波及全球供應鏈。