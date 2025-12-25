北極也不太平！攔超速竟遇到「聖誕老夫婦」 警聽1句笑翻取消罰單

對裝扮成聖誕老人與聖誕老婆婆的老年夫婦，為了給正在上班的女兒驚喜，20日晚間開車上路，卻因超速遭警方攔查。（圖／翻攝自富爾頓縣警長辦公室）

美國俄亥俄州近日出現一段溫馨又逗趣的執法畫面，一對裝扮成聖誕老人與聖誕老婆婆的老年夫婦，為了給正在上班的女兒驚喜，20日晚間開車上路，卻因超速遭警方攔查，意外成為佳節趣聞。

根據《紐約郵報》報導，富爾頓縣（Fulton County）警長辦公室在臉書公布的執法記錄儀畫面可以看到，副警長如常上前攔車，卻在手電筒照向車窗時忍不住驚呼：「聖誕老公公！」只見駕駛座與副駕駛座上，一對滿臉笑容的長者身穿完整聖誕服裝，氣氛瞬間從嚴肅轉為歡樂。

聖誕老人一度緊張地向副警長表示自己持有隱蔽攜槍許可證（CCW），引來副警長大笑回應：「聖誕老公公居然有隱蔽持槍許可證？這世道真的不一樣了！」聖誕老人則幽默回應：「總得保護好自己。」一旁的聖誕老婆婆補充說：「北極也已經不像以前那樣安全了。」

副警長指出，這名駕駛因急著探望女兒而不慎超速，聖誕老人也坦言自己沒有注意速度表。當被要求出示駕照時，他一邊下車、一邊找證件，還半開玩笑地嘀咕：「聖誕老公公都100歲了。」

整個過程中，雙方談笑不斷，副警長笑稱，攔下聖誕老人恐怕會讓自己的禮物「不保」，而聖誕老人則打趣說要派魯道夫來「對付」警官。最終副警長僅給予口頭警告，提醒對方減速行駛，便讓兩人平安離去，並應聖誕老婆婆的要求與這對夫婦合影留念。

三人互道「聖誕快樂」後各自離開。富爾頓縣警長辦公室也在臉書幽默寫道：「有人發現聖誕老人和聖誕老婆婆飛越本縣時速度稍快。我們沒有發煤塊，只是友情提醒，就算是雪橇，也要記得減速。聖誕活動照常進行，祝大家平安快樂！」

警長辦公室也提醒民眾，若想在平安夜追蹤聖誕老人的行蹤，可使用北美防空司令部（NORAD）的聖誕老人追蹤系統，一同感受節日氣氛。



