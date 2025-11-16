北極光號？Steam總裁「G胖」超豪華遊艇花5億美金，配備15台頂級遊戲電腦

Valve 最近大動作公開 Steam 系列新硬體，而作為公司創辦人的 Gabe Newell，中文圈玩家們暱稱為「G胖」，前不久才透露自己半退休式的生活，居住在遊艇上邊玩邊工作。而最近 Gabe Newell 迎來了他的全新超級遊艇「Leviathan」，裡面驚人的豪華設備與近 5 億美元的造價也引起了許多網友討論。

G胖先前透露都住在船上。（圖源：Getty Images）

根據遊艇相關資訊網站 Boat International 報導，「Leviathan」是由荷蘭著名的 Oceanco 所製造（Newell 在今年 8 月收購該公司股份），船身總長達 109 公尺，使其成為在荷蘭建造的最大超級遊艇之一。而這遊艇最引人注目的特色之一，是上面各種專為滿足 Newell 個人興趣而設計的娛樂與實用設施。

船上有多達 15 台頂級遊戲 PC 的專用遊戲室，讓 Newell 與他的好友能隨時享受高品質的遊戲體驗，甚至還配備了一個潛水艇、直升機停機坪以及一個設施齊全的醫療中心。並且船尾主甲板的大型游泳池，以及足以容納大量賓客與船員的寬敞空間。並且捨棄傳統材料的保養問題，改成複合材料替代品。遊艇內建的柴電動力系統和電池儲存系統協同運作，讓「Leviathan」能夠在長時間無排放下運轉，並且還配備了先進的廢水處理系統。

Newell 也表示能和 Oceanco 的大家合作非常快樂，每個人都很專業且充滿活力，他知道自己提出的要求和其他人不同，但 Oceanco 仍然敞開雙臂接受。最終大家設計出一艘非凡的遊艇，發揮了 Oceanco 在創新與設計方面的優勢。