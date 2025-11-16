北極光號？Steam總裁「G胖」超豪華遊艇花5億美金，配備15台頂級遊戲電腦
Valve 最近大動作公開 Steam 系列新硬體，而作為公司創辦人的 Gabe Newell，中文圈玩家們暱稱為「G胖」，前不久才透露自己半退休式的生活，居住在遊艇上邊玩邊工作。而最近 Gabe Newell 迎來了他的全新超級遊艇「Leviathan」，裡面驚人的豪華設備與近 5 億美元的造價也引起了許多網友討論。
根據遊艇相關資訊網站 Boat International 報導，「Leviathan」是由荷蘭著名的 Oceanco 所製造（Newell 在今年 8 月收購該公司股份），船身總長達 109 公尺，使其成為在荷蘭建造的最大超級遊艇之一。而這遊艇最引人注目的特色之一，是上面各種專為滿足 Newell 個人興趣而設計的娛樂與實用設施。
船上有多達 15 台頂級遊戲 PC 的專用遊戲室，讓 Newell 與他的好友能隨時享受高品質的遊戲體驗，甚至還配備了一個潛水艇、直升機停機坪以及一個設施齊全的醫療中心。並且船尾主甲板的大型游泳池，以及足以容納大量賓客與船員的寬敞空間。並且捨棄傳統材料的保養問題，改成複合材料替代品。遊艇內建的柴電動力系統和電池儲存系統協同運作，讓「Leviathan」能夠在長時間無排放下運轉，並且還配備了先進的廢水處理系統。
Newell 也表示能和 Oceanco 的大家合作非常快樂，每個人都很專業且充滿活力，他知道自己提出的要求和其他人不同，但 Oceanco 仍然敞開雙臂接受。最終大家設計出一艘非凡的遊艇，發揮了 Oceanco 在創新與設計方面的優勢。
其他人也在看
Steam主機硬體贏過70%的玩家！Valve工程師稱全靠研究平台數據調查
知名遊戲和 PC 數位平台開發商 Valve，日前驚喜宣布 3 大 Steam 系列硬體，其中體積小巧的「Steam Machine」最受到關注，然而從推算數據來看，效能約中階遊戲 PC，但不到 PS5 的強度，引起許多網友熱議除非是信仰，不然沒理由購買。對此，Valve 工程師卻提出，Steam Machine 的效能將持平或超越市面上 70% 遊戲 PC。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
直接不演？手遊盜用《沉默之丘f》畫面，連YouTuber浮水印都沒刪除掉！
Konami 睽違多年推出的《沉默之丘》系列最新作品《沉默之丘f》推出，獲得玩家和媒體的好評，尤其是最近主角臉模加藤小夏開 YouTube 直播狂玩，每次開台都能吸引 3 到 4 萬人同時觀看，成為絕佳的廣告。然而當紅遊戲都會遭到模仿，最近 App Store 上出現了一款名為《Silent Fear: Last Stop》（ラストストップ：静寂の恐怖）的恐怖手遊，截圖和素材大量使用《沉默之丘f》的畫面和設計。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
Ubisoft本來其實有《縱橫諜海》續作計畫？前開發者曝高層喜歡服務型遊戲才取消轉向《極惡戰線》
去年可以說是遊戲市場上的即時服務遊戲最不順利的一年，Sony 的《星鳴特攻》在上市兩週後光速宣告失敗，退款並關服、遊戲大廠 Ubisoft 的《極惡戰線》在 5 月底推出後玩家人數卻開始下降，營運半年之後也宣布在今年 6 月關閉遊戲伺服器，畫上句點。而現在有曾經參與《極惡戰線》開發工作的開發者就跳出來爆料，稱其實 Ubisoft 原本要做的是旗下潛行諜戰老 IP《縱橫諜海》暌違 12 年的續作，只是後來 Ubisoft 叫停這件事，決定轉向服務型遊戲開發才有了《極惡戰線》。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
《PUBG絕地求生》之父談神秘三部曲遊戲新作！第二款是100vs100人的FPS
曾創造出全球風靡的「大逃殺」遊戲類型，又帶來至今仍霸榜 Steam 最高同時在線人數的《PUBG 絕地求生》，知名製作人 Brendan Greene，最近透露了他離開 Krafton 後，在其新工作室 PlayerUnknown Productions 的新計畫。目前他正計畫推出三款截然不同的遊戲，其中最引人注目的，是一款支援 100 對 100 人的大規模第一人稱射擊遊戲。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
《戰鎚40K：星際戰士3》不會影響到二代營運，因為還要好幾年才能看到成果
《戰鎚40K：星際戰士2》（Warhammer 40,000: Space Marine 2）銷售突破七百萬套，七百萬極限戰士對抗泰倫蟲族入侵是無比聖戰，而二代也在成功之後宣布三代《戰鎚40K：星際戰士3》已經在製作中，也有粉絲擔心是不是三代推出以及持續製作將會減少二代的更新與運作，團隊在《戰鎚40K》官方節目回答不用擔心，因為三代的製作時間還需要大約四年，這段時間二代的更新路線也會持續。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 10 小時前
上班族愛吃1類食物恐讓膽固醇狂飆 營養師5建議維持健康
現代人飲食選擇多且豐富，一不小心健康就會亮紅燈！營養師李婉萍直指，喜歡吃甜點、飲料，甚至以小吃當正餐的上班族，很容易膽固醇過高，直指降低膽固醇的飲食原則為以低脂的優質蛋白質優先，同時減少精緻澱粉比例。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
目標價上修至1420元！「這1記憶體大廠」成NAND之王狂奔中 股價一同突破天際...點燃獲利核彈
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體市場近期宛如被點燃的火藥庫，NANDFlash報價一路狂飆，把整個族群行情往上推。在這波漲勢時刻，群聯股價衝上1,390元...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
點名「中製AI」！國安局曝DeepSeek等5款洩個資、影響認知
點名「中製AI」！國安局曝DeepSeek等5款洩個資、影響認知EBC東森新聞 ・ 1 天前
家樂福「1隱藏版」服務曝光！ 婆媽大讚：好划算
賣場不只是量販店，還祭出奇招搶客！好市多以試吃聞名、全聯主打親民價，日前有網友發現，家樂福推出「1隱藏版」服務，不只當場能採買新鮮肉品，還能當場享受「專人服務」，讓他忍不住大讚「真的超划算的！」EBC東森財經新聞 ・ 6 小時前
普發一萬開放銀行郵局ATM領現 逾2.8萬台ATM可領
（中央社記者蘇思云台北17日電）普發現金1萬元今天起開放ATM領現，財政部表示，民眾可在16家指定金融機構、逾2萬8000台ATM領取，民眾持提款卡到貼有普發現金識別貼紙的指定金融機構ATM機台操作，就可領取新台幣1萬元，領取期限到明年4月30日止。中央社 ・ 11 小時前
日旅遊新制確定上路！免稅改「先付後退」住一地區變貴了
台灣人最愛的旅遊地日本，近年因為觀光客數量暴增，造成當地嚴重的觀光公害，對此，日本政府也研擬推出新制度，包括免稅制度改革、住宿稅、簽證費調漲等等，旅日達人林氏璧也在臉書上分享相關制度，提醒赴日民眾注意。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
批披薩店老闆道歉「是假的」！名醫力挺台灣遊客：永遠避開這類店
近來有16名台灣觀光客到義大利一家披薩店Pizza dal Pazzo用餐，因為只點了5份披薩、3杯啤酒，遭披薩店老闆公審，掀起軒然大波，披薩店老闆也為此道歉。對此，醫師姜冠宇認為，若老闆不滿，第一時間應該選擇溝通而非公審，直言該名老闆的道歉是假的，也會請周邊親友避開這類店家。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
開季2勝10敗戰績慘澹 NBA鵜鶘開除教頭葛林
（中央社紐奧良15日綜合外電報導）美國職籃NBA紐奧良鵜鶘隊本季出師不利，才開打12場就吞下10敗2勝的慘烈戰績，球團今天宣布開除總教練葛林（Willie Green）。中央社 ・ 1 天前
法雙胞胎鋼琴天才 罹病夢碎 創獨特演奏法 重登舞台
法國一對雙胞胎姊妹擁有鋼琴天賦，卻不幸罹患關節遺傳性疾病，兩人想成為頂尖鋼琴家的夢碎。法國電影《天才琴手》改編自真人真事，將兩姊妹不向命運屈服，重回舞台的故事搬上大銀幕。兩姊妹在琴藝達到高峰時發現罹病，人生跌到谷底，後來雙胞胎練習不以手腕的力量彈琴，讓手指像羽毛般落在琴鍵上，還以四手聯彈的方式互補，演奏完整曲目，不放棄的精神，終於讓夢想成真。TVBS新聞網 ・ 11 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 7 小時前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前