北極冷空氣來了！鄭明典PO圖「極渦分裂」冷氣團逼近台灣

今天進入「大寒」節氣，天氣受到強烈大陸冷氣團移入影響，全台降溫有感越晚越冷。前氣象局長鄭明典在臉書上分析北極冷空氣外流如何影響台灣天氣。

鄭明典PO出200百帕高度氣溫圖，他表示北極上空大致上有兩個低壓和兩個高壓(脊)環繞，所以這是波數2為主的環流結構。

北極渦旋分裂（圖片來源/鄭明典臉書）

這兩個低壓就是分裂的「北極渦漩」(簡稱極渦)，北美這邊(上)的分裂極渦離開北極圈後，和中緯度暖空氣遭遇，目前正給北美很多地方帶來暴風雪。

亞洲這邊（下）的分裂極渦也正和中緯度的暖空氣起作用，東北亞地區不少地方有暴風雪，外蒙古出現-40度以下低溫，中國和韓國多地發布寒潮告警，日本有強烈寒流警告。

東亞的冷空氣稍後也會南下影響台灣，只是這次冷空氣出海路徑偏北和偏東流動，往南的分量較弱，所以目前預估影響台灣的程度是在「強烈大陸冷氣團」等級。台灣的最低溫預期會出現在星期三入夜後到星期四清晨之間，但是從今晚起到星期五清晨，北部氣溫都會偏低，中南部則是日夜溫差大。