北極冷空氣南送台灣？小心斷崖式降溫 鄭明典示警了

入冬最強冷空氣明日來襲。（圖／翻攝自鄭明典臉書）





厚外套、厚棉被拿出來，明（16）天入冬最強冷空氣要來了，中部空曠地區週四恐降至13度，前氣象局長鄭明典在臉書PO出北極投影照，其中一個分支就是把冷空氣往南送進而影響台灣的槽線。

「看看多少分支？」鄭明典在臉書發文PO出極投影，就是類似北極上空往下看的樣子，並表示底色是溫度，極區上空灰色部分就是極冷的空氣，現在冷空氣有5個分支往外突出，像5支觸鬚，其中編號「1」就是要把冷空氣往南送而影響台灣的槽線。

鄭明典指出，冷空氣有5個分支往外突出分支。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

鄭明典接著表示，冷空氣分支多，其實代表尺度稍偏小，而且往東移動的趨勢會比較明顯，所以這波冷空氣可能影響日本北方的程度會比較顯著，提醒赴日旅遊的民眾要留意低溫。

氣象署指出，明日東北季風增強各地天氣轉涼，18日、19日（下週二、三）東北季風影響，中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼，20日、21日（下週四、五）同樣受東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，到了22日（下週六）東北季風稍減弱，各地氣溫稍回升，早晚天氣仍涼。

溫度方面，今日日間各地高溫約27至29度，天氣依然偏暖。明天起北部及東北部開始降溫，清晨至上午約22至23度，晚間降到約20度；週二、週三白天高溫僅約19度，清晨低溫約16至17度，體感濕冷明顯。

北部、東北部率先轉濕涼，週二至週四清晨台南以北及東北部低溫可降至15至16度，中部空曠地區週四清晨恐探13度。（圖／氣象署）

