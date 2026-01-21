北極冷空氣外溢效應 風雪急凍北半球

根據路透社報導，俄羅斯遠東地區，本周遭逢近60年來最嚴重降雪，周二(1/20)積雪已達數公尺高，不只民眾連推開大門 都有困難，更導致交通網陷入局部癱瘓。這波寒流也導致上海罕見降雪，日本北海道等地，大量航班停飛，近4000名旅客滯留機場。氣候科學家指出，這是因為高空的"噴射氣流"波動，導致來自北極的冷空氣南下。而導致"噴射氣流"不穩定的原因，正是因為氣候變遷。

冰天雪地 一片嚴寒景象，暴風雪甚至讓俄羅斯遠東地區民眾，連推開大門都有困難。

北半球急凍，凜冽冰風暴席捲歐美亞各大洲，讓很少下雪的上海，也降起大雪來。

上海民眾 李萌(音譯)：「雪下得很大，我第一次在上海看到，下這麼大的雪。」

上海民眾 余欣(音譯)：「今年好像天氣會比較奇怪，因為在上周的時候，可能還是20多度的天氣，到這周，已經降到零下，還開始下雪了。」

不只中國大陸氣候異常嚴寒，日本北海道著名觀光景點小樽，也陷入一片雪海，暴風雪更造成北海道札幌的新千歲機場，航班大亂，全日空共取消56班次，影響約3900名旅客。民眾受到天候影響，只能在機場內席地而睡。

「高聳直竄雲端，比雲層還要高出許多，強烈的氣流，在地球上空(8-14公里處)流動，肉眼無法看見，平常也感受不到，這股看不見的氣流，正是"噴射氣流"。」

大氣科學家解釋，位於北緯約60度的噴射氣流，原本會像護城河一樣，牢牢地 將北極渦漩鎖在北極圈內，時速可高達160公里。但當兩者的強度減弱時，原本被鎖在極地的冷空氣，就會開始往南"漏風"，導致北半球地區出現極端的嚴寒氣候。

荷蘭大氣物理學教授 萊利維爾德：「如果噴射氣流變得波動、不穩定，北極的冷空氣就會被引導往北美和歐洲，而這些冷空氣，通常不會到達這麼南的地方，至於導致噴射氣流變得不穩定的原因，正是因為氣候變遷，現在北極的變暖速度，是全球其他地區的2倍，甚至更快。」

