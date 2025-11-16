北極冷空氣「長出5支觸鬚」 鄭明典：冷空氣直送來台

入秋最強冷空氣將於17日抵達台灣，前中央氣象局長鄭明典在臉書分享「北極上空投影」圖，揭示此波寒流形成原因及影響範圍，提醒民眾做好保暖準備。

鄭明典解釋此圖 是極投影，類似由北極上空往下看的樣子。 （圖／翻攝自鄭明典臉書）

17日全台氣溫預計驟降至16度左右，中南部高溫也僅剩20度。鄭明典今（16日）在臉書貼出的北極上空投影圖顯示，極區上方極冷的空氣分散為5個分支向外突出，形似5支觸鬚。其中一支正將冷空氣往南輸送，直接影響台灣附近的槽線。

鄭明典解釋，冷空氣分支多代表尺度稍微偏小，目前觀測到往東移動的趨勢較為明顯，意味這波冷空氣對日本北方的影響將更為顯著，提醒計畫前往日本的民眾需特別注意保暖。

