北極創125年新高溫！北極熊竟「基因突變」求生存 從吃海豹→吃植物

記者柯美儀／綜合報導

在全球暖化加劇之下，監測數據顯示，北極氣溫已攀升至近125年來的新高，海冰也持續快速消融。最新研究指出，格陵蘭東南部的部分北極熊已在「基因層級」出現變化，整個族群正透過「跳躍基因」加速調整自身 DNA，藉由這種特殊的生物機制，努力為生存爭取更多空間。

氣候暖化衝擊基因

英國東英吉利大學（University of East Anglia）一項最新研究指出，北極熊正經歷快速的基因變化，科學家認為這與氣候變遷影響有關。英國東英吉利大學研究員戈登表示，這是首次觀察到野生哺乳動物的基因機制與氣候暖化息息相關，「升高的氣溫正在影響牠們的DNA與整個基因組。」

廣告 廣告

研究發現，生活在格陵蘭東南部、也就是北極熊分布範圍中最溫暖地區的族群，正出現與氣溫上升相關的快速基因變化。據預測，到2050年全球約三分之二的北極熊族群可能會消失。戈登表示「這群北極熊正在重寫自身基因組的部分內容，以求生存。」她形容這項改變是「面對海冰融化的求生機制」。

從吃海豹到吃植物 北極熊飲食轉變

戈登及其團隊進一步分析17隻北極熊，探討這些基因變化如何與氣候暖化及環境變遷產生關聯。透過研究「跳躍基因」，也就是一段可以在基因組中「自我複製」並「移動位置」的 DNA 序列，科學家發現，格陵蘭東南部的北極熊，正因應環境變化，將更多植物納入原本以高脂肪為主的飲食中。

戈登說「一般來說，北極熊主要獵捕海豹，飲食中脂肪含量很高，但現在出現了巨大改變，牠們吃下更多以植物為主的食物。我們在基因組中看到了這些變化，顯示牠們可能正在適應這樣的轉變。」

瀕危警報未解除 科學家籲減碳才是關鍵

美國魚類及野生動物管理局（U.S. Fish and Wildlife Service）目前將北極熊列為瀕危物種，全球數量僅約2萬6000隻。戈登指出，這項研究雖為保育帶來希望，並有助於更深入理解北極熊的基因組變化，但基因上的調適並不等同於滅絕危機已解除。她強調，這項發現只是提供一個短暫的希望窗口，唯有持續減少碳排放，才能真正為北極熊的長期存續創造可能。

更多三立新聞網報導

台灣「規模6↑地震」春節前後恐報到！專家曝歷史數據示警：112天沒發生

桃機QR Code藏詐騙？日女來台一掃「50美元飛了」 移民署回應了

午後變天！1圖看降雨時程「這天起全台有雨」 下波冷空氣恐持續到跨年

2025年「台灣Top10教育新聞」出爐！濫訴、抽血案、教授不倫都上榜

