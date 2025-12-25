北極圈也不安全？聖誕老人夫妻超速遭攔 「聖誕老婆婆」一句話笑翻警察

美國俄亥俄州富爾頓郡警方攔查一輛超速車輛，赫然發現車內乘客竟打扮成聖誕老人與聖誕老婆婆，畫面十分逗趣。（圖／翻攝自富爾頓郡警長辦公室，下同）

美國俄亥俄州日前上演一段充滿節慶氣氛的交通攔查插曲。一對年長夫妻為了給女兒驚喜，特地打扮成聖誕老人與聖誕老婆婆，卻因車速過快在路上遭警方攔下。整段互動被警用隨身攝影機拍下，畫面曝光後讓不少網友會心一笑。

一對年長夫妻為給女兒驚喜，身穿聖誕老人與聖誕老婆婆服裝上路，途中因超速遭警方攔查。

根據外媒報導，這起事件發生在俄亥俄州富爾頓郡（Fulton County）。當地警長辦公室（Fulton County Sheriff’s Office）一名副警長如常上前進行交通檢查，卻在手電筒照向車內時，赫然發現駕駛與乘客竟分別穿著完整的聖誕老人與聖誕老婆婆裝扮，讓他當場驚呼「Santa！」，一時忍不住笑出聲。

警用隨身攝影機拍下警方與「聖誕老人」互動畫面，雙方幽默對話讓現場氣氛輕鬆。

車內的「聖誕老人」顯得有些緊張，連忙向警方表示自己合法持有隱蔽攜帶武器執照。副警長聽聞後半開玩笑地說：「聖誕老人也要帶武器？現在世道真艱難！」而坐在副駕的「聖誕老婆婆」則接著補一句：「北極圈早就不是以前那樣了！」幽默回應逗得現場氣氛相當輕鬆。

富爾頓郡警方最終未開罰，僅口頭提醒減速，並與聖誕老人合影留念。

警方表示，這名駕駛坦承自己因為趕著去見女兒，一時沒注意車速才會超速。當副警長詢問駕照時，駕駛還一邊下車一邊笑說「聖誕老人都100歲了」，動作略顯吃力，也讓現場多了幾分溫馨笑點。

最終，警方並未開罰，只是口頭提醒減速行駛，讓這對夫妻繼續上路。臨走前，副警長還依照「聖誕老婆婆」的請求，與聖誕老人合影留念，雙方互道「聖誕快樂」後和平道別。

事後，富爾頓郡警長辦公室也在臉書發文幽默寫道：「Ho ho…等等！聖誕老人和聖誕老婆婆在本郡飛得有點快，沒有發煤炭，只給了一個溫馨提醒。聖誕節行程一切照常，祝大家佳節愉快、行車平安。」這段溫暖又逗趣的執法過程，也為平安夜增添了一抹輕鬆色彩。

