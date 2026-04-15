北極壇遶境4/18登場 板橋警多路段管制籲改道

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《圖說》上午遶境建議改道資訊圖。〈板橋分局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市板橋區「板橋北極壇」將於4月18日舉行年度遶境祈福活動，時間自上午8時起至晚間8時止，預估將吸引大量信眾與車隊參與。由於遶境路線行經板橋多處主要幹道與巷弄，對周邊交通勢必造成影響，板橋警分局今〈15〉日公布交通管制與建議替代路線，呼籲用路人提前規劃行程，避免壅塞。

板橋分局長彭正中表示，宗教遶境為地方重要文化活動，警方除全力投入交通疏導外，也要求主辦單位加強環境清潔與噪音管理，降低對居民影響。他呼籲民眾多一分耐心與體諒，共同維持良好交通秩序，讓活動順利圓滿完成。

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他指出，此次遶境範圍涵蓋府中商圈一帶，包括府中路、文化路、館前西路，以及南雅西路、中正路、新生街、瑞安街、公館街等路段，皆可能出現間歇性交通管制。警方已規劃警力及義交人員於重要路口執行疏導，盼將交通衝擊降至最低。

彭正中說，依警方規劃，遶境活動分為上、下午兩階段進行。上午8時至12時30分，隊伍自北極壇出發，沿公館街、中正路、北門街、文化路及府中路等路段行進，並依序前往多處宮廟參拜，中午於國光公園休息。下午1時起，隊伍自國光公園再出發，續行中正路巷弄、新生街、金華街、建國街及民權路，最終返回北極壇完成入廟安座。

《圖說》下午遶境建議改道資訊圖。〈板橋分局提供〉

遶境期間宮廟周邊將出現車潮與人潮聚集情形，部分路段可能短暫封閉或改道，建議民眾避開相關熱區。東西向往返土城及台北方向車輛，可改行縣民大道、中山路及文化路一段，避免行經府中路與民權路；南北向往返板橋與新莊方向，則建議改走環河西路五段或大觀路，避開中正路及南雅西路。

此外，欲前往板橋車站的民眾，建議由漢生東路或民生路進入，減少行經北門街及民權路，以免受遶境隊伍影響。警方也提醒，府中路沿線公車可能出現誤點或臨時調整停靠站，建議民眾多利用捷運板南線至府中站轉乘。

板橋分局強調，遶境期間將實施機動性交通管制，請用路人務必配合現場員警與義交指揮，切勿違規停車，以免影響隊伍行進及緊急救護動線。針對違規停車情形，警方也將加強取締，以維護交通順暢與公共安全。