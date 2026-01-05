北極寒流低溫破防 冰封歐陸一片銀白

歐洲迎來入冬以來最強寒流。北極冷空氣大舉南下，氣溫驟降、暴雪接連出現，影響歐洲與巴爾幹地區。

日出時分，整座墓園被霜覆蓋，冰霜映照下的景色格外壯麗。英國多地持續低溫，當局發布結冰與降雪警告。而位於法國西南部、大西洋沿岸的歐洲最高沙丘「皮拉沙丘」，同樣覆上一層薄霜。清晨時分，遊客走上沙丘欣賞日出，儘管氣溫驟降，仍被冬季景色吸引。

民眾 ：「非常冷，我們今天早上起床，決定來欣賞沙丘上的霜和日出，太美了 不可思議，讓人完全忘記寒冷。」

廣告 廣告

新年伊始，歐洲迎來一波強烈寒流，從北極一路南下，影響近三分之二的歐洲地區。在德國南部，慕尼黑 寧芬堡宮的運河結冰，民眾在陽光下滑冰、玩雪橇，把握難得的冬季景象。

民眾 ：「我非常喜歡滑冰，能在大自然中滑冰真的很酷，我想這輩子不會有太多機會這樣做，我真的很開心來這裡。」

首都柏林則降下大雪，街道、公園與滑雪坡化作冬季仙境。

民眾：「打雪仗非常有趣，我們今天玩了，而且一些不認識的人也加入，真的很好玩。」

至於在波士尼亞，中部的暴雪相當猛烈，首都塞拉耶佛短時間內降下超過70公分積雪，交通幾乎癱瘓，多條高速公路一度封閉，部分偏遠村莊甚至停電。天氣專家指出，這股北極寒流還將持續影響歐洲至1月中下旬。西歐部分地區也可能迎來冬季風暴，甚至連沿海低海拔地區也可能降雪。當局提醒民眾，持續關注極寒與暴雪警報，外出與行車務必提高警覺。

更多 大愛新聞 報導：

不怕被AI取代 英國水電技工靠雙手打天下

畫中有話！班克西塗鴉關懷街童

