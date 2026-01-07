北極寒流南下 歐洲多地交通癱瘓

嚴寒天氣席捲歐洲，多國交通與民生連日大受衝擊。荷蘭阿姆斯特丹「史基普」機場受降雪與結冰影響，至少600多個航班被迫取消；英國全國有超過1000所學校停課，法國已對近40個省分發布橙色雪冰預警，道路結冰更引發重大交通事故，造成5人死亡。

兩部長途巴士猛烈碰撞，其中一部幾乎整個車身被撞毀。在法國西南部的高速公路，路面結冰釀成嚴重事故。

乘客：「我要從巴黎前往馬德里，途中被另一家公司的巴士，從後面撞上，撞擊非常猛烈，我們所有人都瞬間驚醒，然後迅速撤離了巴士。」

聖茹爾德馬雷訥市長 迪里貝里：「傷亡很慘重，目前已通報2人死亡，多人傷勢危急，確切數字還不清楚，我們在這裡，收治了58名傷者，有的受輕傷，有的雖未受傷，但受到驚嚇。」

嚴寒天氣橫掃歐洲，多國面臨降雪與結冰狀況，交通全面陷入混亂。截至1月7號，法國已將橙色雪冰預警，由原本的 26 個省份，擴大到中西部與北部地區 約38 個省份，包括首都巴黎。

受寒流影響的還有歐洲主要轉運中心之一，阿姆斯特丹，交通已連續第5天癱瘓，截至6號晚間，史基普機場有600多個航班被取消。

旅客：「從周五下午開始，情況可以用混亂，令人無法接受，惱火來形容，我還能想到更多形容詞，想想我們從4天前到現在的感受，這種情況實在令人無法接受。」

許多旅客抱怨資訊匱乏、無法透過網路或電話獲得協助，航空公司除冰設備不敷使用，更進一步加劇混亂。

鐵路方面因為資訊系統當機，6號一早就全面暫停國內列車行駛，之後才陸續恢復部分服務。

旅客：「我覺得我應該去不了，阿姆斯特丹，可能得從，阿姆斯特爾車站，搭計程車。」

英國同樣有許多地區陷入交通混亂、上千所學校停課，倫敦市中心一度降到攝氏零下5度，蘇格蘭中部發出第二嚴重的琥珀色警報。

英國氣象部門警告，許多地區將持續出現降雪和道路結冰狀況，荷蘭也預測7號將迎來新一輪強降雪。

