北極寒流肆虐 美日暴雪交通癱瘓

美國東岸到中南部遭遇怪獸級冬季風暴侵襲，奧克拉荷馬州有商用客機結冰動彈不得，地勤人員趕緊前來除冰。

冬季風暴肆虐 美22州進入緊急狀態

數年來最強冬季風暴來襲，美國從東北部新英格蘭地區到中南部德州，約3700公里全受影響。

22個州進入緊急狀態，全美逾半數人口，大約1.9億人處在零度以下低溫。風暴前各地超市湧現人潮，貨架被一掃而空。

單日1.5萬架次航班取消 創疫情後最多航班

風雪造成陸空交通大亂，週末兩天全美1.5萬架次航班取消，25號更創下新冠疫情以來航班取消最多的一天。

超過100萬用戶在寒冬中無電可用，各地開設避寒中心，供民眾取暖。

札幌時隔21年 降雪量創史上新高

截至1月26號下午，札幌降雪量達到65公分，是當地觀測史上最多，也是時隔21年札幌市積雪量再度突破1公尺。

受到大雪影響，新千歲機場開往札幌市的列車和巴士全面停駛，約7千人被迫在機場過夜，通道兩旁塞滿旅客，有人直接席地而睡。

