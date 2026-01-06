北極寒流襲歐陸 漫天大雪癱瘓交通

台灣迎接強烈大陸冷氣團，歐洲也是一片冰天雪地。一股北極寒流席捲歐洲，預計2/3地區將受到影響，包括英國、法國、荷蘭，都遭遇了入冬以來最寒冷的天氣，導致交通癱瘓，道路封閉、航班停飛，包括歐洲之星在內的多趟列車被迫取消。而巴爾幹半島國家，波士尼亞與赫塞哥維納，短短24小時內降雪量超過50公分，一名女子被積雪壓倒的樹木砸中身亡，預計本周將有更多降雪，氣溫也將驟降到攝氏零下12度。

羅浮宮金字塔、艾菲爾鐵塔、凱旋門，巴黎知名地標，全部變成一片銀白世界。

民眾 古列爾梅蒂：「太棒了，去蒙馬特滑雪，一直是我的夢想。」

一股強勁的北極寒流，預計將席捲近歐洲23地區。法國各地大雪紛飛，雖然有的民眾享受滑雪樂趣，但交通卻大亂，巴黎公車系統癱瘓、高速公路嚴重堵塞、兩大機場航班減少了15%。

法國交通部長 塔巴羅：「預計交通狀況仍將非常困難，這種情況可能會持續到明天。」

荷蘭同樣是遭到暴雪襲擊，阿姆斯特丹周邊的火車停駛，主要國際機場，史基浦機場超過一半航班取消，當局建議民眾盡可能待在家中。

車輛幾乎被大雪掩埋，民眾努力清除門前積雪。

民眾 普齊奇：「雪下得這麼快，清理起來確實很困難。」

波士尼亞短短24小時內降雪量超過50公分，導致道路封閉，一名女子被倒塌的樹木砸中後送醫不治。

預計這波嚴寒天氣，將持續到一月中旬。

