北極寒潮冰封美國！鄭明典突喊「大趨勢變了」 影響曝光

氣象署指出，受大陸冷氣團持續影響，今（2）日各地早晚偏涼冷，中部以北及宜蘭低溫約13至15度，南部及花東低溫約15至17度。前氣象局長鄭明典指出，北極振盪指數不久前出現一次顯著負北極振盪事件，不過最近的預報顯示，北極振盪指數開始明顯往「0」值方向偏移，「這個意思是，預報趨勢，在中緯度流竄的冷空氣可能將逐漸消散減弱」。

北極振盪指數是中期天氣預報的觀測數據之一，可以提醒注意北極冷空氣流向，出現顯著的負北極振盪時，代表明顯暖空氣入侵北極圈、北極圈冷空氣外流到中緯度地區，美國近日出現強烈冬季風暴，就是因為負北極振盪所致，在說明上則會提到負北極振盪或北極寒潮爆發。

鄭明典在個人臉書發文表示，北極振盪指數不久前出現一短小於－4的極端（10%）狀態，算是很顯著的一次負北極振盪事件，主要的冷空氣流入北美和歐洲，甚至影響俄烏戰場，「但是對台灣影響很有限！」；不過鄭明典指出，最近的預報顯示，最近北極振盪指數的觀測值開始明顯往「0」值方向偏移，顯示中緯度冷空氣可能將逐漸減弱，鄭明典也因此直呼「大趨勢變了！」。

對此，許多網友紛紛回應，「太棒了，不要寒害！」、「警報解除，天祐台灣！」、「冰箱門有關好一點了」、「去台北考試終於不會太冷了，表示過年也不會太冷了！鬆口氣」、「但願台灣的農產不要受到影響」、「太好啦！不再那麼冷了」、「放心吧，今年夏季會更熱，到時候又一堆人喊怎麼會那麼熱，根本沒有冬天…」、「不知道那幾天日本會不會超冷」。

