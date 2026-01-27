北極寒潮南下了！最凍時間曝光 1地恐有劇烈降溫

本週將同時出現降溫與降雨。（示意圖／東森新聞）





最低溫才正要開始！今（27日）受東北季風及華南雲雨區東移影響，各地氣溫逐步下降，北部、東半部降雨明顯，中南部亦有零星降雨。前氣象局長鄭明典提醒，源自北極振盪的冷空氣，正循著3路徑南下；氣象專家林得恩也示警，台灣1地將有顯著的氣溫變化。

中央氣象署表示，今起受東北季風增加、華南雲雨區東移影響，今晚至明晨大台北山區、基隆北海岸、宜蘭地區，將有局部較大雨勢發生的機率，中南部亦有零星降雨機會；中部以北入夜後僅剩15度、南部也只有17度。周末（31日）又有一波冷空氣報到。

鄭明典引用「北極振盪指數」數據指出，有一波很顯著「負北極振盪」出現，而來自北極圈的冷空氣，正流向北美洲造成美國的強烈冬季風暴；另一條流向歐洲；最後一條則由西伯利亞南下。

林德恩也提醒「氣候最低溫剛要開始」，他引用氣象署每年平均氣溫季節變化資料，指出最低溫通常出現在1月下旬至2月初的機率最高，平均溫度17至18度左右；之後氣溫逐步回升。林德恩特別點名北部，表示北部因地形因素，造成北部的氣溫變化幅度最大。





