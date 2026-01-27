北極寒潮大爆發！美國急凍釀11死 專家警告：3路徑冷空氣恐襲亞洲

受到東北季風增強影響，台灣今日起出現明顯降溫。前中央氣象局長鄭明典27日在臉書發布最新分析，指出北極振盪指數顯示一波顯著的負北極振盪正在發生。

根據鄭明典提供的數據分析，黑色曲線代表實際分析值，後端紅線則是多重預報結果。他表示，顯著的負北極振盪代表有明顯暖空氣入侵北極圈，導致北極圈內的冷空氣大量外流至中緯度地區。

受海陸分布影響，冷空氣有3個主要外流路徑。首當其衝的是北美洲，目前美國正遭受這個冬季以來最嚴寒的風暴襲擊。從德州延伸到新英格蘭地區約40州受影響，包括波士頓、芝加哥、紐約和華盛頓特區都面臨暴風雪與持續低溫。

廣告 廣告

這場被美國形容為「歷史性」的風暴，已造成至少11人死亡，近9千萬人面臨極寒天氣預警。目前超過80萬戶停電，光是星期天就有超過1萬7千個航班取消，創下疫情以來最高紀錄。東岸華府、紐約、費城等地航班取消率超過八成，各大城市學校紛紛停課或改為遠距教學。美國已有超過20州宣布進入緊急狀態，2億人受到影響。

鄭明典進一步分析，第二條冷空氣外流路徑位於歐洲，不過這部分變動範圍較大，影響程度尚難預測。第三條路徑則是由西伯利亞南下，可能影響亞洲地區。

對於這波北極寒潮爆發現象，鄭明典認為北極振盪指數在中期天氣預報上具有重要參考價值。他提醒，雖然單一指數能表達的資訊有限，但仍是觀察北極冷空氣流向的客觀數據。

目前台灣受東北季風影響，北部及東北部天氣偏冷，華南雲雨區東移也為北部及東半部地區帶來局部短暫雨。氣象專家提醒民眾密切關注後續天氣變化，特別是西伯利亞南下冷空氣的發展動向。

更多品觀點報導

8級陣風狂襲！13縣市強風特報 周末冷空氣恐再增強

冷氣團週二殺到！北台灣濕冷探11度 週末再變天影響到下週

