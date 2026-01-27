北極寒潮釀美國冬季風暴 2016「霸王級寒流」將重現？鄭明典給答案

鄭明典在臉書表示，根據北極震盪指數，趨勢上顯示會有一波很顯著的負北極振盪。（圖／翻攝自臉書，鄭明典）

2016年曾發生極端寒流事件，當時因「負北極震盪」現象，大量暖空氣源源不絕地輸入北極地區，令原本穩定的極地渦旋陡然分裂，形成了多股南下的寒流，導致台灣平地多處罕見下冰霰。前氣象局長鄭明典透露，根據觀測，目前負北極振盪的趨勢明顯，北極圈的冷空氣可能經由3個路徑外流到中緯度地區。

鄭明典在臉書表示，根據北極震盪指數，趨勢上顯示會有一波很顯著的負北極振盪，代表有明顯的暖空氣入侵北極圈，而北極圈的冷空氣外流到中緯度地區，「受到海陸分布的影響，冷空氣有一些比較容易外流的區域，其中一個就是北美洲，因此美國正在發生的強烈冬季風暴，在說明上會提到負北極振盪，或是北極寒潮爆發」。

他進一步指出，第2個冷空氣外流路徑是在歐洲，這部分變動範圍較大，至於第3個冷空氣外流的路徑，則是由西伯利亞南下。對此，不少人關心「會有多大機率外流南下到東亞？會出現像2016年那次霸王級寒潮嗎？」、「代表霸王級寒流又要再重現了嗎？」、「感覺就是某個緯度以上的冬季延長，台灣的冬季卻異常的短」。

針對網友疑問，鄭明典強調，「北極振盪指數在中期天氣預報上有參考價值，但是一個指數能表達的資訊還是很有限，應該只是方便提醒注意北極冷空氣流向的一個客觀數據。」

