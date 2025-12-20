北極星論壇研討數位教學 家長討論熱烈

教育局舉辦家長論壇，聚焦數位教學的議題。（教育局提供）

記者翁順利∕台南報導

南市教育局於二十日起舉辦「北極星家長論壇」系列宣講活動，首場於建興國中及新進國小同步登場，以「陪伴孩子面對新世代的挑戰」為核心，針對國小及國中不同階段的家長需求，規劃專屬課程，首度深入探討「數位融入課中差異化教學」，協助家長理解學校如何運用科技載具，家長討論熱烈，希望親師加強互動，帶動學生的正向學習動能。

教育局長鄭新輝指出，本次論壇國小場次安排「未來學習：探究課程與十二年國教升學進路」主題，南市正全面推動「數位融入課中差異化教學」，透過「生生用平板」及數位學習平台的輔助，老師能即時掌握每位學生的學習狀況，給予不同程度的學生適切的指導與挑戰，希望透過宣講，讓家長理解這種「以學生為中心」的智慧課堂新貌，進而支持學校的教學創新。

新課綱創思教學研發中心表示，教育局於活動前兩週召集講師群進行共識營，國中場次聚焦「未來藍圖：考招連動與升學進路」，協助家長釐清升學制度與素養考題趨勢。共辦理四個場次，分別由建興國中、新進國小、沙崙高中及蓮潭國中小承辦。