北極氣溫創125年來新高！最新研究：北極熊「改寫DNA」適應溫暖

研究表明，北極熊可能在改寫DNA，以便適應更溫暖的環境。示意圖／翻攝自Pixabay

受全球暖化影響，最新監測數據顯示，北極氣溫已創下125年來新高。有研究表明，北極熊可能在改變牠們的DNA以適應更溫暖的環境。科學家發現生活在格陵蘭島（Greenland）東南部的北極熊，身上熱壓力、老化、新陳代謝的基因，跟其他北極熊並不相同。

根據《BBC》、《衛報（The Guardian）》報導，東英吉利大學的研究人員發現，生活在格陵蘭島東南部的北極熊體內一些與熱壓力、老化和新陳代謝相關的基因表現不同，這表明牠們可能正在適應更溫暖的環境。生物科學學院的首席研究員戈登博士（Alice Godden）表示，這一個發現為北極熊帶來希望，並未保育工作提供重要的藍圖。

研究分析格陵蘭島兩個地區北極熊的基因，發現高溫正在增強北極熊身上「跳躍基因」的活性，而跳躍基因能在極短的時間內，改變基因的表達方式。不過，雖然北極熊有正在適應高溫的跡象，戈登博士還是認為要極力阻止全球氣溫持續上升，「這些動物處在『真正的危險之中』，預計到2050年，有2/3的北極熊群體將會消失」。

另外，這種DNA變化可能跟「脂肪代謝」有關，這可能有助於北極熊在食物匱乏時存活。事實上，通常生活在寒冷地帶的北極熊以脂肪含量較高的海豹為主食，溫暖區域的北極熊群體的飲食較為粗糙，偏向植物性，目前格陵蘭島東南部的北極熊正在適應這種飲食差異。

戈登博士表明，下一步將會研究其他北極熊族群，觀察牠們的DNA是否也出現變化，這有助於保護北極熊，讓牠們免於滅絕的命運，「我們不能自滿，這雖然帶來一些希望，但並不代表北極熊面臨滅絕的風險有所降低」。



