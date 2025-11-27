北極氣溫升！憶起2016年霸王寒流 鄭明典：台灣不排除掃到邊

霸王級寒流恐再現？前氣象局長鄭明典指出，北極上空出現冷暖空氣對峙，而發生的時間相當巧合，因為就在2016年霸王級寒流襲台前，也出現類似的現象，他提醒，雖然台灣不在主要影響範圍，但不排除會被掃到邊，要多注意。

（示意圖／中天新聞）

鄭明典昨天在臉書發文指出，北極上空約23公里高空的氣溫變化，在過去約兩星期左右，氣溫相對快速上升近20度C，這是一次小規模的平流層暖變，他特別點出，最常發生平流層暖變的時間是2月下旬，所以這次的特別處是，如今發生的早，通常表示極渦原本就偏弱，過去的紀錄對應到的是韓國、日本偏冷的冬季，和台灣冬季氣溫的相關性其實並不高，過去的說法是，台灣只是偶爾被掃到邊。

廣告 廣告

無獨有偶，2016年曾發生的霸王級寒流，的確起因於平流層暖變，暖變向下影響引發超強振幅的負北極振盪，又剛好主要冷空氣外流方向在亞洲，不過2016的低溫在百年紀錄中並非最極端，但是在暖化背景下，再度發生的機率很低。

鄭明典認為，現在發生中的平流層暖變現象，經驗上可能導致極區冷空氣外流，中緯度國家都很重視這個變化，原因就是擔心可能未來幾周內會受冬季風暴影響，至於台灣，雖然不在主要影響範圍內，但也無法排除會被掃到邊，所以還是很值得追蹤、觀察平流層暖變的現象和它後續的影響。

延伸閱讀

週末回溫飆30度！12/1東北季風增強 雨彈襲北部、東部

威力不輸颱風！「14縣市」恐達8級陣風 外出注意

台灣粉專嘲諷香港大火像「鬼滅無限城」惹怒全網 道歉7字又被罵翻