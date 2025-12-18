北極河水「生鏽了」！ 百年來最高溫引發氣候失衡

多條河流因暖化，呈現鐵鏽般的橘色。（圖／翻攝自YT NOAAPMEL）





美國國家海洋暨大氣總署，最新2025年度氣候報告指出，北極創下125年來最熱紀錄，暖化速度持續加快。極地環境劇烈變化，不僅地貌改寫，也連動影響全球氣候，甚至讓北極河流因永凍層融化，而出現異常變色。

冰棚坍塌白雪消退，地球南北極的永凍之地，正悄然崩解。美國國家海洋暨大氣總署，公布最新2025年北極氣候報告，指出過去一年，是北極125年來最熱的一年，創下有紀錄以來新高。

美國國家海洋暨大氣總署影片：「直接觀測結果顯示，北極暖化呈現出明確趨勢，空氣與海水溫度持續上升，正改變當地生態系統，並加速海冰流失，冰川融化與地貌轉變，對環境及全球層面，都造成深遠影響。」

報告指出，在過去20年間，北極暖化速度明顯加快，而最明顯的例子，就出現在美國阿拉斯加北部，多條河流因暖化，呈現鐵鏽般的橘色，因為永凍層融化後，土壤中的重金屬流入河水所導致。氣候模型更預警，北極最快在2040年，可能出現「無冰夏季」。

