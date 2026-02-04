北極海冰縮減、獵物集中 研究：北極熊體重反增

受到全球暖化的衝擊，北極地區的海冰面積正在逐漸縮減。科學家針對挪威位於北極地區的斯瓦巴群島，進行長達27年的研究發現，當地無冰的日子增加了100天，平均每年增加了4天。

同一期間，科學家追蹤 770頭北極熊的體重狀態，發現成年北極熊的體重，並沒有因為海冰捕獵場域縮減而變瘦，在2000年以後反而變胖了。

挪威極地研究所研究員阿爾斯表示，「我們觀察到當牠們上陸地後，也會捕食其他種類的獵物，牠們捕獵馴鹿的頻率比以前高得多，我們從目擊者那裡得到了很多觀察報告，我們自己也觀察到這種情況。」

研究人員指出，可能是因為人類不再過度濫捕，陸地上的馴鹿和海象數量增加，讓北極熊比較容易找到獵物；此外因為海冰面積縮減，海豹分布區域更為集中，也讓北極熊的獵捕行動更有效率。這樣一來，也讓牠們更容易儲存身體的脂肪，好過冬或繁衍下一代。

不過全球暖化如果持續惡化，並超過自然界所能承受的臨界點，北極熊未來可能會因海冰消融、找不到食物而變瘦。

挪威極地研究所研究員阿爾斯指出，「我們認為在未來的某個階段，我們會看到北極熊的體型開始變瘦。好消息是，我們還沒到那個地步，我們之所以這麼認為，是因為在北極地區，如果這一年沒看到被海冰覆蓋，你就找不到北極熊。」

科學家警告，北極熊過得好不好，其實是全球暖化最重要的參考指標之一，也是人類必須嚴肅面對的課題。