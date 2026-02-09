「北極海豚26」反潛演訓 提升北約嚇阻力

記者賴韋廷／綜合報導

北約盟軍部隊2日開始在挪威近海，舉行代號「北極海豚26」（Arctic Dolphin 26）的反潛（ASW）作戰演訓。藉由挪威峽灣的複雜環境，磨練水面艦艇與直升機的反潛戰技，並針對新任潛艦指揮官進行嚴苛認證，強化對高北地區（High North）的嚇阻力，共同肆應俄「中」在北極地區的活動。

磨練戰技 建構嚴密反潛網

根據北約盟軍海軍司令部（MARCOM）新聞稿，本次演訓將持續到13日，在卑爾根周邊峽灣舉行，並有包含北約「第1常備海上作戰支隊」（SNMG 1）在內的多國兵力共同參與，凸顯北約加強在高北地區與區域盟邦聯演的重要性。挪威海軍派遣南森級巡防艦「索爾．海耶達爾號」（F314）與1艘烏拉級潛艦，與德軍1艘潛艦及1艘巡防艦，還有法國與西班牙也派主力船艦，共同建構嚴密反潛網。

此外，挪威、德國、西班牙、英國與丹麥還派遣定翼機或直升機參與其中；荷蘭與波蘭參謀也參與協助演習規劃。值得注意的是，美國和加拿大學員亦登上挪威潛艦參與交流，藉此熟悉北極地區的水文特性。而聯演開始前，多艘參演艦隻已先行訪問卑爾根港，強化與地方政府及民眾的交流。

彰顯守護大西洋交通線決心

美國《星條旗報》指出，在盟國部隊整合海空偵蒐平臺，運用主、被動聲納與各類感測器鎖定目標的同時，參演潛艦則須在複雜的峽灣地形中，全力躲避聯合獵殺。受測的新任潛艦指揮官透過這項高度實戰化的演練，不僅取得寶貴經驗，更綜合驗證其在壓力下的決策能力。

挪威艦隊司令海根（Kyrre Haugen）指出，「第1常備海上作戰支隊」的參與，「彰顯了聯盟維持在高北地區持久且具嚇阻力部署的決心。」北約強調，此次演訓再次凸顯對大西洋的門戶「格陵蘭—冰島—英國間隙」（GIUK gap）防線的重視，期望透過聯合演訓，鞏固北大西洋海上交通線（SLOC）安全。

挪威「索爾．海耶達爾號」巡防艦和德海軍212A型潛艦，參與北約「北極海豚」演訓，共同磨練反潛戰技。（取自法國海軍「X」）

德國「薩克森號」（F219）巡防艦（左）及西班牙「波旁號」（F102）巡防艦，參演前訪問卑爾根港。（取自北約MARCOM「X」）

參演潛艦須在複雜峽灣地形中，全力躲避水面艦艇和飛機的聯合獵殺。圖為挪威派出的烏拉級潛艦。（取自北約MARCOM「X」）