北極熊也會收養「陌生幼崽」！科學家錄下珍稀罕見感人瞬間 45年僅出現13起案例

加拿大北部近日出現罕見又溫馨一幕：一頭野生雌性北極熊將一隻非親生幼熊納入照顧，科研團隊拍攝下了珍貴畫面。北極熊收養幼熊的案例極為稀少，在過去45年的觀察中僅出現13起。

北極熊收養幼熊有多罕見？研究揭珍稀行為

「我們在過去45年的族群研究中，只記錄到13起案例。」加拿大環境與氣候變遷部科學家李察遜（Evan Richardson）直言，北極熊收養非親生幼熊的情況相當罕見。

根據法新社報導，這次被拍攝的畫面發生在曼尼托巴省邱池（Churchill）附近的西哈德遜灣，每年北極熊遷徙季節，這裡都能看到大量北極熊。邱池素有「世界北極熊之都」之稱。

收養幼熊的母熊如何被發現？

研究人員春季首次遇見這頭雌性北極熊時，牠剛離開產穴，身邊僅有一隻已戴耳牌的幼熊，是科學家標記族群的常見方式。數週後再次觀察時，研究人員驚訝發現，母熊身邊多了一隻未標記耳牌的幼熊，確認這是牠收養的幼熊。

李察遜表示：「回頭檢視資料後，我們才意識到牠收養了一頭幼熊。」

野生北極熊母性本能強 收養幼熊提升存活率

影片顯示，兩隻幼熊在覆蓋白雪的苔原中四處張望，母熊則在後方踱步保護；其中一段畫面中，一隻幼熊還快速跑向母熊與另一隻幼熊會合。

兩隻幼熊年齡約10至11個月，預計將跟隨母熊生活至2歲半左右。科學家指出，有母熊照顧能大幅提升幼熊存活至成年的機率。

李察遜動容地說：「知道這頭雌性北極熊正在照顧孤單幼熊，並給牠生存的機會，令人感動。」他補充，雌性北極熊天生具有強烈母性，即使是非親生幼熊，只要在苔原上聽到孤單哭叫，也會將其納入羽翼之下。

