北極熊吃海象爽躺血泊旁、蜜獾絕望仍奮勇鬥獅 攝影獎中的生與死
攝影獎「年度自然攝影師」本月公布得獎名單，挪威攝影師赫曼森的獲獎照，呈現北極熊難得獵到海象，飽餐後倒臥獵物旁的滿足；波蘭攝影師斯皮拉得獎作品「無所畏懼，毫不留情」，前句講的是號稱「世上最無畏的動物」蜜獾，後句指萬獸之王，而獅子的「毫不留情」也暗示了蜜獾的命運。
「年度自然攝影師」 （Nature Photographer of the Year，NPOTY）由荷蘭保育組織Nature Talks主辦，今年有來自96國攝影師，提交近2.5萬張作品角逐。本文照片獲主辦單位授權刊登。
挪威攝影師赫曼森（Pål Hermansen）的「北極熊大餐」，攝於挪威位於北極的斯瓦巴群島（Svalbard archipelago），照片獲 「年度自然攝影師」哺乳類獎項首獎。畫面中的北極熊幸運捕獲一隻巨大海象。一般來說成年海象動輒逾千公斤，成年北極熊約800公斤左右，赫曼森說獵殺海象對北極熊來說難度很高。
他猜測這頭已經成為北極熊美食的海象，可能本就生病或受傷行動不便，才會淪為佳餚；而飽餐後的北極熊仰躺在獵物血泊旁，快樂滿足又放鬆。
波蘭攝影師斯皮拉（Tomasz Szpila）作品「無所畏懼，毫不留情」的非洲兩強對決，獲「年度自然攝影師」哺乳類獎項「高度推薦」。畫面中的蜜獾（honey badger）是凶猛肉食性動物，號稱「世上最無畏的動物」，牠皮糙肉厚能抵禦蜂螫、豪豬刺、狗咬，同時不畏蛇毒，常挑戰體型比自己大的動物。
不過斯皮拉說缺乏戰鬥經驗是年輕蜜獾的致命傷，這張攝於坦尚尼亞塞蘭葛提（Serengeti）地區的照片中，一隻年輕獅子饒富興味地玩弄著一隻年輕蜜獾，蜜獾雖無所畏懼地猛撲、撕咬，然而實力懸殊，逃跑無望，最終筋疲力竭、氣喘吁吁，而好整以暇的獅子毫不留情地揭示了蜜獾最終結局。
其他得獎作品
更多太報報導
蝦呢？樹懶寶寶呢？石縫中一抹白是誰？ 這些得獎照根本在考你眼力
雛鳥慘遭螃蟹生吞活剝 「沉默哀鳴」成攝影師靈魂拷問
詭異航班載150人！南非震驚「你們從哪來的」 神秘幕後組織浮出水面
其他人也在看
白俄羅斯與川普達成協議 釋放31名烏克蘭公民
（中央社莫斯科22日綜合外電報導）白俄羅斯國營電視台今天報導，政府根據總統魯卡申柯與美國總統川普達成的協議，赦免31名烏克蘭公民。白俄羅斯與俄羅斯關係密切。中央社 ・ 16 小時前
延續岡山氣勢 林岱樺旗山造勢萬人湧進
民進黨高雄市長初選參選人林岱樺22日前往旗山舉辦造勢活動，主辦單位宣稱現場湧入2萬人參加。品觀點 ・ 17 小時前
小黃停五星飯店外 遭車隊運將驅趕掐衣領
小黃停五星飯店外 遭車隊運將驅趕掐衣領EBC東森新聞 ・ 17 小時前
注意改道！國3後龍-通霄南向11/24起「分道封閉」施工5天
為維護國道行車安全，交通部高速公路局中區養護工程分局將於明（24）日9時起至28日12時，於國道3號南向後龍交流道至通霄交流道路段，採分車道封閉方式進行伸縮縫施工，請用路人行經減速配合交管，或可改道平面道路避免壅塞。高公局中區養護工程分局表示，11月24日9時至11月26日12時，封閉國道3號南向1自由時報 ・ 5 小時前
網球》西班牙暌違6年台維斯盃爭冠 決戰二連霸義大利
雖然當今世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）因傷缺陣，兵多將廣的西班牙照樣險勝德國隊，暌違6年重返台維斯盃決戰，即將對決二連霸的義大利衛冕軍。歷史悠久的台維斯盃，為國家對抗的男網團體賽，傳統強權西班牙4強遭遇德國，34歲布斯塔（Pablo Carreno Busta）先以6：4、7：6（自由時報 ・ 7 小時前
主計總處公布預測 今年經濟成長有機會接近7％
主計總處將於28日（周五）召開國民所得評審會議，修正經濟預測，由於AI引伸需求超乎預期，帶動我出口大幅成長，今年經濟成長將上看6％以上。如果輸美半導體關稅能維持現狀，未出現太大的變化，依10月出口年增率近50％的高成長研判，今年經濟成長不排除有接近7％的可能。中時財經即時 ・ 6 小時前
搶山城支持？林岱樺第二場造勢在旗山 邱議瑩：祝福
民進黨立委林岱樺，昨(22)日在旗山舉辦第二場造勢活動，她月初在岡山的造勢，喊出3萬人次，因此今天更受矚目，主辦單位也喊出，今天有2萬人參與，至於地點旗山，向來都是同黨對手邱議瑩大本營，林岱樺也被認為...華視 ・ 5 小時前
新板希爾頓「青雅」推「金駿慶團圓」年菜外帶 這樣買可省近＄5,000，還有贈禮！
青雅中餐廳「金駿慶團圓」六人年菜外帶饗宴，早鳥優惠價9,988元。圖台北新板希爾頓酒店提供【旅遊經洪旅遊經 ・ 1 天前
影/國3大追撞！「大小貨車打橫翻覆」釀全線封閉
國道3號今（23日）凌晨不太平靜，北上319.2公里處白河路段發生大小貨車嚴重追撞事故，一度釀成全線封閉。中天新聞網 ・ 6 小時前
蝦呢？樹懶寶寶呢？石縫中一抹白是誰？ 這些得獎照根本在考你眼力
攝影獎「年度自然攝影師」得獎名單本月公布，幾張獲獎照彷彿是力測驗，乍看不知拍的是何物，仔細端詳方能恍然大悟。一張照片中海百合蝦的顏色、外型幾乎融入背景；一張樹懶媽媽雨中抱寶寶照，猛一看還找不到寶寶的臉在哪；另一張照片乍看只是岩石，仔細找找，照片一抹白色是尾孤獨的北極狐。太報 ・ 5 小時前
高市早苗挺台！日本國安概念轉變了 彭博：2022裴洛西訪台是關鍵
美國時任眾議院議長裴洛西2022年首度訪台後，中國向台灣上空和日本的專屬經濟海域發射彈道飛彈。外媒發現，此舉促使日本民眾堅定支持對國家安全戰略進行重大改革，更使國防產業成為日本經濟最具活力的一環。太報 ・ 5 小時前
迎TWICE！高雄世運擠爆 疑有攤販賣盜版商品遭取締
台北市 / 綜合報導 南韓人氣女團TWICE，週末兩天在高雄世運主場館開唱，演唱會還沒開始，會場內早早就湧入大批粉絲，大家衝著周邊商品而來，上千人的陣仗中，有些人甚至前一天晚上就來卡位，看得出粉絲的熱情程度；不過開唱前夕，也有粉絲目睹，疑似有攤販賣盜版周邊商品，員警也到場取締，要減少亂象發生。頂著烈日也不嫌累，為了迎接TWICE來開唱，大批歌迷們早早守候在，高雄世運主場館會場，準備來搶買周邊商品，更有粉絲，早在前一晚就先來卡位，粉絲說：「這是韓國演唱會的大扇，這是她(子瑜)的小卡，今天八點多到就已經滿多人，還有其他周邊，但已經丟在其他地方，畢竟有周子瑜，台灣人一定要支持一下的。」行李箱一打開，裡面滿滿周邊商品，從娃娃吊飾到衣服，初估有5、6萬元價值，看得出對演唱會的滿心期待，更有歌迷盛裝打扮，身上每一處，都有TWICE專屬應援色系，工作人員說：「從這邊開始排隊喔，來這裡。」開賣時間一到粉絲們一擁而上，追星花錢完全不手軟，不少人一次消費金額，都突破上萬元，把早早看好的周邊商品，全放入購物籃結帳帶回家。工作人員VS.粉絲說：「TWICE，在高雄。」從上千人的排隊陣仗，就能看出粉絲有多熱情， 還有人買不到應援手燈 ， 乾脆上網尋找是否有人在出租 ， 與手燈主人相約在演唱會現場面交檢查 ，出租手燈民眾VS.粉絲說：「一天450，我三個都租出去了。」不過人一多也難免湧現亂象，白色大袋子裝滿周邊商品，但疑似通通都不是正版，有粉絲在世運主場館外，親眼目睹販售盜版品的攤商，被員警一一取締，警方前來盤查尚未發現，可認定為仿冒品的案件。只是也發現不少沒人看顧的商品擺在一旁，以廢棄物公告貼單限期改善，另外針對現場違規攤販，依據道交處罰條例，已經告發5件勸導20件，將會持續加強取締，要確保歌迷享受演唱會的同時，別讓這些亂象壞了好心情。 原始連結華視影音 ・ 5 小時前
欠租半年拒搬！房東委託人「拆大門」逼房客協商
台中一名房客欠租半年卻拒絕搬離，房東不得不委託管理人出面處理。儘管多次溝通並貼出限期搬離通知，房客仍不配合。最後，管理人甚至拆除大門，才促使房客願意坐下協商。太平所副所長「羅英瑄」表示，這起事件源於租屋合約問題引發爭執，建議民眾應尋求民事程序或調解處理租屋問題，避免發生肢體衝突。據了解，雙方已約定月底進行最後一次協商，房東期待這場租賃糾紛能夠和平落幕！TVBS新聞網 ・ 19 小時前
簽證都辦好了！范冰冰奪金馬影后僅「現聲」因早有工作
范冰冰昨（22日）以《地母》奪下第62屆金馬獎影后桂冠，但卻僅「現聲」頒獎台，由導演張吉安拿著手機開免持模式讓她哽咽致謝，她無法來台出席的真正原因也曝光。中天新聞網 ・ 6 小時前
美語老師定居台灣！嘆「此生最後悔決定」狂列4缺點 眾人驚呆：好中肯
近日有位外國人在論壇上發文抱怨，自己來台灣旅遊後愛上台灣，決定在台灣定居，並在補習班擔任美語老師，然而實際定居後他卻直言「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，點出台灣人雖然友善，但都是「有禮貌的疏離」，至於台灣年輕人他則評價「普遍沒什麼幹勁，整天活在網路世界裡」，長文曝光後許多台灣網友直言「滿中肯的」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
11月底還有颱風假？「天琴」恐生成！最新路徑曝光
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導受到東北季風影響，全台今（21）日清晨依舊帶著微涼寒意，多處低溫落在17～19度，部分地區更是再低一些。白天雖稍有回溫，...FTNN新聞網 ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 20 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前