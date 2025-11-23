北極熊吃海象爽躺血泊旁、蜜獾絕望仍奮勇鬥獅 攝影獎中的生與死

攝影獎「年度自然攝影師」哺乳類獎項首獎。Pål Hermansen / NPOTY 2025



攝影獎「年度自然攝影師」本月公布得獎名單，挪威攝影師赫曼森的獲獎照，呈現北極熊難得獵到海象，飽餐後倒臥獵物旁的滿足；波蘭攝影師斯皮拉得獎作品「無所畏懼，毫不留情」，前句講的是號稱「世上最無畏的動物」蜜獾，後句指萬獸之王，而獅子的「毫不留情」也暗示了蜜獾的命運。

「年度自然攝影師」 （Nature Photographer of the Year，NPOTY）由荷蘭保育組織Nature Talks主辦，今年有來自96國攝影師，提交近2.5萬張作品角逐。本文照片獲主辦單位授權刊登。

挪威攝影師赫曼森（Pål Hermansen）的「北極熊大餐」，攝於挪威位於北極的斯瓦巴群島（Svalbard archipelago），照片獲 「年度自然攝影師」哺乳類獎項首獎。畫面中的北極熊幸運捕獲一隻巨大海象。一般來說成年海象動輒逾千公斤，成年北極熊約800公斤左右，赫曼森說獵殺海象對北極熊來說難度很高。

他猜測這頭已經成為北極熊美食的海象，可能本就生病或受傷行動不便，才會淪為佳餚；而飽餐後的北極熊仰躺在獵物血泊旁，快樂滿足又放鬆。

攝影獎「年度自然攝影師」哺乳類獎項「高度推薦」。Tomasz Szpila / NPOTY 2025

波蘭攝影師斯皮拉（Tomasz Szpila）作品「無所畏懼，毫不留情」的非洲兩強對決，獲「年度自然攝影師」哺乳類獎項「高度推薦」。畫面中的蜜獾（honey badger）是凶猛肉食性動物，號稱「世上最無畏的動物」，牠皮糙肉厚能抵禦蜂螫、豪豬刺、狗咬，同時不畏蛇毒，常挑戰體型比自己大的動物。

不過斯皮拉說缺乏戰鬥經驗是年輕蜜獾的致命傷，這張攝於坦尚尼亞塞蘭葛提（Serengeti）地區的照片中，一隻年輕獅子饒富興味地玩弄著一隻年輕蜜獾，蜜獾雖無所畏懼地猛撲、撕咬，然而實力懸殊，逃跑無望，最終筋疲力竭、氣喘吁吁，而好整以暇的獅子毫不留情地揭示了蜜獾最終結局。

其他得獎作品

攝影獎「年度自然攝影師」新進攝影師獎項首獎。Leo Dale / NPOTY 2025

攝影獎「年度自然攝影師」動物肖像獎項首獎。Mary Schrader / NPOTY 2025

攝影獎「年度自然攝影師」自然藝術獎項首獎。Pål Hermansen / NPOTY 2025

攝影獎「年度自然攝影師」動物肖像獎項「高度推薦」。Willem Kruger / NPOTY 2025

攝影獎「年度自然攝影師」地景獎項首獎。Alexander Hormann / NPOTY 2025

