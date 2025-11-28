「北極熊馬拉松」規定人類參賽 北極熊不服來戰還拿紀念品！網喊沒毛病啊

「北極熊馬拉松」規定人類參賽，北極熊不服來戰還拿紀念品！網喊沒毛病啊圖／翻自Tarrant Cross Child IG

加拿大曼尼托巴省東北部的邱吉爾鎮，是一處位在北極圈極地的濱海小鎮，每一年都會舉辦「北極熊馬拉松」（Polar Bear Marathon），不過僅限定人類參加，挑戰極地馬拉松。今年同樣如期舉行，但就有選手遇到，真的有北極熊不服來戰，也想參加馬拉松，甚至還拿走紀念品。

一名選手「塔蘭特」（Tarrant Cross Child）在上週參加這項比賽時，意外發現有一隻北極熊也想參戰，跑進賽道。塔蘭特立刻拿起手機拍攝，並觀察北極熊的行動，只見這隻北極熊對馬拉松賽事相當關心，並對路旁的「10公里」標示牌很有興趣，不僅在現場把玩，之後更把這個標示牌當成紀念品帶回家。

不少網友看到塔蘭特這段影片，紛紛直呼：「太可愛了！」、「北極熊馬拉松有北極熊參賽，沒毛病啊！」、「好酷喔！但選手也要小心，要不然就會變成牠的零食。」、「本賽事最佳吉祥物。」

北極熊馬拉松雖然每年舉辦，但由於是極地挑戰，因此平均每年報名者約10多位。除此之外，這裡也隨時會發生「人跟北極熊比賽」的狀況，因為該賽事強調人與生物共存。加拿大《跑步雜誌》報導指出，邱吉爾鎮是著名「世界北極熊之都」，這裡的人類才不到1000人，但北極熊比人還多，甚至每年秋季迎來超過600隻北極熊大軍南遷至此。另外邱吉爾鎮還有「北極熊監獄」，這指的是一個專門暫時收容闖入市區的「問題熊」的設施，在將牠們麻醉並標記後，會用直升機載至偏遠地區釋放。

報導也提到，大會也會關注跑者的安全性，包括每一位跑者都會配備一名隨行駕駛與車輛，在折返路線上全程緊跟，以便隨時遇到問題的話可撤離。此外，每一輛支援車不僅載有食物與禦寒衣物，更必須配備一名受過專業訓練、配有步槍與驅熊噴霧的「防熊員」。2014 年也曾發生馬拉松路線剛好與一北極熊家族的生活路線重疊，而被迫臨時更改馬拉松線道。



