北極生活圈 馴鹿存亡危機

在芬蘭拉普蘭，馴鹿不只是耶誕節的象徵，更是當地人世代傳承的生活方式。但氣候變遷，正讓這些北極動物的生活變得越來越困難。

馴鹿自在漫遊，十分愜意。這裡是芬蘭拉普蘭，北極圈的邊緣。對許多人來說，馴鹿是耶誕節的象徵，但對當地人而言，馴鹿是他們傳承千年的生活命脈。光是在芬蘭，就有約20萬隻馴鹿，放牧區域佔了國土3分之1。

馴鹿農場負責人 科爾科：「大多數時間牠們到處活動，春天牠們分娩時 ，我們會讓牠們回到荒野，夏天牠們也在野外四處活動，到處都是食物。」

但近年來，馴鹿正面臨多重威脅，包括狼、熊等掠食者、交通事故，以及氣候變遷。雖然馴鹿對氣溫變化的適應力極強，從冬天的攝氏負70度，到夏天的30度以上高溫都能忍受，但北極地區升溫速度，是全球平均的4倍。冬季凍雨形成厚厚冰層，讓馴鹿難以覓食，也迫使牧民額外補充飼料，維持馴鹿健康。位於拉普蘭的馴鹿農場，近年來成為觀察北極生態的窗口，讓遊客見識馴鹿如何在嚴苛環境中生存。

遊客 ：「老實說 太不可思議了，真的太棒了，風景 馴鹿，一切都像魔法一樣。」

在如詩如畫的雪景背後，牧民正與時間賽跑，努力在變遷的氣候中，為這項延續百年的傳統尋找生存的出路。

