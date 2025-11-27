北極資源爭奪戰升溫？美擴建破冰船隊 點名大陸特殊威脅

美國川普政府正根據一份新的報告，增加其在北極的破冰船隊，該報告警告其他國家正在這個資源豐富的地區擴張其「能力」，並點名中國大陸是一個特殊的威脅。

美國政府正在根據一份報告增加其在北極的破冰船隊。（示意圖 ／unsplash ）

《Axios》26日報導，隨著北極氣候快速暖化，融化的冰層開啟新的旅行和貿易路線，以及軍事部署的機會，中國大陸與俄羅斯正進入該地區。而美國總統川普希望美國控制格陵蘭的願望，主要基於開發北極領土豐富礦產資源的渴望。

根據報告中國土安全部次長羅伯特·勞（Robert Law）的訊息，該部門正根據政府計畫優先「在國內建造、維護北極和極地破冰船，同時推進勞動力發展計劃」。

勞表示，北極和極地地區對美國國家安全、經濟繁榮和全球領導力越來越重要，特別是當其他國家在這些地區擴大能力時」。

北極氣候快速暖化，該地區豐富礦產資源正引起中美俄積極部署開發。（示意圖 ／unsplash ）

根據題為《破冰船合作努力美國國家勞動力發展計劃》的報告，2025年「前所未有數量的中國軍事和研究船隻」已在美國北極水域或附近活動。這促使美國海岸防衛隊「果斷回應，捍衛美國主權」，採取「積極立場」，反映出政府「重新承諾保護美國邊界和利益，即使在偏遠的北極地區」。報告指出：「然而，中國持續擴大其破冰船隊，若未來中國行動超出法律參數，可能對美國海上主權構成潛在挑戰。」

為應對「對現代破冰船的日益增長需求」，美國海岸防衛隊今年委託了海岸防衛隊巡邏艦史托里斯號（USCG Cutter Storis），這是「25年來首艘獲得的極地破冰船」。報告指出，負責北極水域指揮的美國海岸防衛隊需要更多現代化船隻來有效保護美國極地利益。

上週，國土安全部長諾姆（Kristi Noem）在華盛頓接待了加拿大駐美大使和芬蘭經濟事務部長，三國「承諾加倍努力振興國內造船業並擴大破冰船隊」。「今天，我們在抵禦對手爭奪北極的競賽中達成了重要里程碑，」諾姆說，「在川普總統領導下，我們終於開始主張我們在北極的主導地位。」

