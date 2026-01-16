北極「大片紅棕色」專家示警！網瘋議：霸王級寒流要來？

生活中心／李汶臻報導

據中央氣象署預報，今（16日）清晨各地偏涼，水氣略增，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有局部降雨出現，而其他地區雲量稍增多，但仍可見陽光，大致為多雲到晴的天氣。前氣象局長鄭明典稍早則在臉書發文分析曬一張海平面氣壓圖，之間北半球大範圍呈現紅棕色高壓區塊，讓他直言「第一次看到這麼極端」。





前中央氣象局長鄭明典稍早發文PO出一張海平面氣壓圖，畫面可見北半球大範圍呈現紅棕色高壓區塊，而灰藍到紫色區塊則是低氣壓。鄭明典進一步分析，這樣的高壓分布型態，代表中心高壓很高，範圍幾乎涵蓋整個西伯利亞地區，絕對可以稱做「西伯利亞高壓」。鄭明典指出，如此的高壓結構在真實情境下相當罕見「以前在文獻上見過，實作上應該是第一次看到這麼極端，熟悉的蒙古高壓可說是完全消失！留個紀錄」。

鄭明典PO出海平面氣壓圖並作出分析。（圖／翻攝自鄭明典臉書）





貼文曝光後，不少人好奇詢問「所以意思是？」，留言區下方更掀起熱烈討，其中就人說「代表霸王級寒流要來？」、「霸王寒潮的前兆」、「這種冷空氣，一旦南下，絕對是寒流！如果再加上『負北極振盪』，就絕對是霸王寒流，會讓整個北半球幾乎冰封或創下歷史新低溫！2016年1月24日霸王寒流事件，就是如此」。





鄭明典PO出海平面氣壓圖，引發網友熱議。（圖／翻攝自鄭明典臉書）





鄭明典PO出海平面氣壓圖，引發網友熱議。（圖／翻攝自鄭明典臉書）





據粉專「報天氣 - 中央氣象署」上傳的全台未來10日天氣狀況預報，本週末起迎風面降雨漸增，下週一（1/19）起冷空氣南下，各地逐漸轉冷。氣象署提醒，19日（下週一）東北季風增強，20日（下週二）強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣逐漸轉冷，其他地區早晚亦冷，21日（下週三)、22日（下週四）強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團影響，中部以北及宜蘭天氣寒冷，其他地區早晚亦冷；基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區有雨，桃園以北及花蓮地區有局部短暫雨，臺東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區則為多雲到晴。

