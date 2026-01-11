北榮免費健檢開放預約！2000個名額分兩階段 5族群1/15可先搶

台北榮民總醫院115年度台北市老人免費健康檢查服務1/22起開放預約，共計2000個名額，分為衛生局列冊在案之特殊族群300名及一般族群長者1700名，提供三種不同的健檢套組供長者選擇。為了讓更多長者能夠預約，今年特別分成兩階段開放網路掛號，讓特殊族群及一般長者都有平等的機會接受健康檢查服務。

特殊族群掛號預約時間提前

台北榮總特別提前開放給特殊族群掛號，包含65歲以上獨居長者、低收入戶、中低收入戶、身心障礙長者及55歲以上原住民等，掛號預約時間為115年1月15日上午8時至1月19日下午5時止，共計300個名額。

廣告 廣告

看更多：112年國人癌症時鐘再快轉！肺癌連3年居首 每3分48秒一人罹癌

一般長者網路掛號1/22開放

至於一般設籍台北市、年滿65歲以上的長者，網路掛號預約則是從115年1月22日上午8時起至1月27日下午5時止，共計1700個名額，額滿即止。台北榮總提醒，今年度的老人健康檢查服務全面採用網路掛號，不開放電話、現場登記、臨櫃或人工掛號。

看更多：免費健檢門檻大降！30歲起享「抽血、驗尿、六大評估」超過30萬人受惠

三種健檢套餐供選擇 網路掛號網址在這

掛號網址：www6.vghtpe.gov.tw/reg/oldReg.do（台北榮總掛號網站）。如有疑問，可在週一至週五（例假日除外）上午09:30-11:00及下午14:30-16:00致電老人健檢諮詢專線：0938-592-697。

3種免費健檢套餐可擇一。（北榮提供）

掛號預約限單一時段避免重複

為了避免有心人士重複掛號占用資源，台北榮總特別規定，老人健康檢查期間，每位長者僅能掛號預約單一時段，不可重複掛號。掛號後如需變更健檢時間，需自行取消後再重新掛號預約，請長者特別留意。在進行網路掛號預約前，請先備妥受檢者的身分證字號、出生年月日、聯絡電話及地址等資料，以利快速完成掛號程序。若系統顯示額滿，請選擇其他時段再進行預約。

看更多：台大醫院「免費老人健檢」這天開放登記！事先做1事助預約順利

完成掛號專人電話通知

一旦完成掛號手續，受檢前兩周會有專人致電聯繫並郵寄資料袋，請務必提供正確的聯絡電話及地址，也敬請長者留意來電，以免錯過重要資訊。台北榮總提醒，健檢當日請務必攜帶身分證、健保卡、通知單、問卷資料及便管，準時至台北榮總第一門診大樓三樓家醫科門診區報到。原住民長者則須額外攜帶戶口名簿正本，以利查驗身分。

◎ 圖片來源／台北榮民總醫院．達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／台北榮民總醫院

更多健康2.0報導

用「AI」幫毛寶貝找新家！寵物認養從「線上配對」開始 輕鬆當好毛爸媽

成龍與房祖名斷聯 痛悔「嚴父教育」逼走兒子！三明治溝通術：5倍讚美是關鍵

天冷蓋厚被為何還是大冰腳？冬被保養關鍵曝 起床別急做1事



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章