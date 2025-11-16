北榮兒童燙傷宣導週 建立正確急救觀念

記者古可絜／臺北報導

臺北榮總「2025兒童燙傷宣導週」活動今（17）日起至21日為期5天，於北榮中正樓1樓大廳舉行，透過寓教於樂的闖關遊戲「打擊燙傷魔鬼九宮格」，以及模擬居家生活情境的「燙燙魔鬼躲在哪裡」互動體驗，讓孩童與家長從遊戲中學習辨識危險源，提高防範意識。同時宣導「沖、脫、泡、蓋、送」5字口訣，建立正確燒燙傷急救觀念，並響應中華民國兒童燙傷基金會「預防勝於治療」的理念，期能有效降低意外發生。

臺北榮總副院長曾令民、臺北市政府消防局長莫懷祖及中華民國兒童燙傷基金會副董事長黃通顯出席今日開幕活動，與醫護、社工及志工人員共同宣導「預防燒燙傷、守護兒童安全」的重要理念。對於大面積燒燙傷患者而言，最珍貴的敷料即為往生者捐贈的大體皮膚，惟國內皮膚捐贈風氣尚待提升，此次活動也特別邀請器官移植小組參與，宣導皮膚捐贈的重要性。

曾令民表示，這是臺北榮總第3年與兒童燙傷基金會合作舉辦宣導活動，期能藉由透過生動有趣的互動遊戲，讓民眾獲得正確的燒燙傷預防與急救觀念。黃通顯指出，居家環境中仍潛藏許多危險因子，如熱湯、熱茶、泡麵及浴廁熱水等，一時大意仍可能釀成嚴重傷害，呼籲家長與孩子都應提高警覺，將防災觀念落實於日常生活中。

臺北榮總燒傷中心主任身兼臺灣燒傷暨傷口照護學會理事長吳思賢提醒，兒童皮膚薄嫩且面積相對較小，成人認為輕微的燙傷，對兒童而言可能是嚴重甚至致命的傷害。秋冬季節正是熱湯、熱水燙傷的高風險期，家長務必時時留意孩童活動，以策安全。

此外，今年適逢「八仙塵爆」10週年，意外共造成15人罹難、近500人受傷，且傷者多為年輕族群，平均燒傷面積高達41%，這起臺灣史上最嚴重的公共安全事件，不僅重創近5百個家庭，也讓社會與國家付出沉重的代價，民眾應以此為鑑，持續推動燒燙傷防治教育，讓悲劇不再重演。

臺北榮總「2025兒童燙傷宣導週」活動今日起至21日為期5天，於北榮中正樓1樓大廳舉行。（記者古可絜攝）

宣導「沖、脫、泡、蓋、送」5字口訣，建立正確燒燙傷急救觀念。（記者古可絜攝）

透過寓教於樂的闖關遊戲「打擊燙傷魔鬼九宮格」，以及模擬居家生活情境的「燙燙魔鬼躲在哪裡」互動體驗，讓孩童與家長從遊戲中學習辨識危險源，提高防範意識。（記者古可絜攝）