北榮內視鏡微創瓣膜手術 傷口縮1/4、免鋸骨

（中央社記者曾以寧台北2日電）傳統開心手術傷口動輒20公分，還可能要鋸骨頭。台北榮總發展「內視鏡微創瓣膜手術」，讓傷口縮到5公分內，可免受清醒仍插呼吸管之苦，平均術後5到7天可出院。

今年70歲的陳姓男子今天現身治療成果記者會提到，自己從沒躺過病床，打針也只有打過預防針，一直自認是健康寶寶，沒想到今年過年前突感暈眩，血壓高達180毫米汞柱，檢查後，醫師告訴他「看起來有一點嚴重」，原來是罹患重度主動脈瓣膜狹窄。

廣告 廣告

陳姓男子坦言，經歷醫師多次詳細說明，自己原本已經準備進開刀房，但想到一家老小，心裡仍然忐忑不安，因此一拖再拖，直到專科護理師打電話提醒，「這就像車子引擎壞了，不知道哪天會拋錨在路上」，才下定決心。在北榮團隊照護下，於加護病房被叫醒的時候，順利達到可以和醫師說「嗨」的期望。

台北榮總心臟血管外科醫師郭姿廷表示，許多人聽到心臟手術就相當害怕而拖延治療，最後等到心臟衰竭、肺水腫，甚至各種器官功能退化才就醫，反而增加手術風險，得不償失。

北榮發展的「內視鏡微創瓣膜手術」，郭姿廷說，其傷口位於右側的肋間，與其他種類的微創小傷口手術相比，不需鋸開胸骨，也不用鋸斷或撐開肋骨，將傳統動輒20公分的傷口，縮小至5公分以內；透過3D內視鏡的鏡頭，可以清楚看見瓣膜及其周遭的組織，手術過程及效果與傳統手術無異。

郭姿廷指出，此手術好處是傷口小、對組織的傷害少，不用破壞任何骨頭，且可最大化術後加速康復的效果，疼痛程度減輕且時間縮短，病人術後活動限制少，也不用帶著大大的傷口引流瓶。一般來說，患者狀況穩定術後隔日即可下床活動，平均術後5到7天出院。

心胸麻醉科醫師張嫚芸指出，傳統心臟手術後，患者通常仍處於麻醉狀態，因此必須把珍珠奶茶吸管般粗的呼吸管留在氣管中，送至加護病房甦醒後才能拔除；患者在甦醒過程不僅要承受傷口疼痛，還要忍受喉嚨內留置呼吸管帶來的不適感。此手術讓患者在手術室內就安全拔管，提升舒適度。

北榮表示，內視鏡微創手術可應用於二尖瓣膜、三尖瓣膜、心房中膈缺損及心臟腫瘤等病症，其中二尖瓣修補率更高達9成以上，相關手術成果與示範影片，已發表於歐美心胸外科學會共同監管的平台CTSNet。（編輯：管中維）1141202