北榮台東分院接軌國際 攜手國際減碳協會啟動碳盤查

【記者 朱達志／台東 報導】今(31)日上午臺北榮民總醫院臺東分院（見圖）為因應我國溫室氣體減量及淨零排放政策推動，並落實醫療體系永續發展目標，舉辦「碳盤查專題演講暨啟動會議」，正式宣示並啟動院內碳盤查相關作業，積極展現回應氣候變遷與環境永續的決心。

北榮台東分院特別邀請《國際醫療減碳協會》葉理事長及陽明交通大學的專業團隊，親赴台東給予專業指導。會中，協會團隊不僅進行碳盤查專題演講並分享已推動8間國內醫療機構在減碳策略、碳盤查實務及永續治理（ESG）推動上的成功案例與趨勢，更針對溫室氣體盤查的國際標準、執行方法、數據品質管理等核心議題，進行了詳盡的說明與教育訓練，為台東分院的盤查工作揭開序幕。

北榮台東分院院長胡宗明致詞時特別強調：「台東擁有得天獨厚的自然環境，身為在地主要的公立醫院，我們更有責任成為環境保護的表率。啟動碳盤查是我們系統性檢視自身環境足跡的基礎工程，唯有精準掌握排放數據，才能制定出最有效的減碳策略，為守護美麗的後山盡一份心力。」

院長也表示，透過今日的專講與分享，希望提升院內所有醫療人員對氣候變遷、碳管理與永續發展（ESG）的認知與實務能力，以強化院內永續治理能量。環境永續經營不只是為了我們，更是為了後代子孫們有更好的環境與資源，此外，醫療機構在提供高品質醫療服務的同時，也肩負環境保護與社會責任。

此次啟動會議的圓滿成功，不僅標誌著北榮台東分院在永續發展的道路上邁出了關鍵一步，也為東台灣樹立了綠色醫療體系的新標竿。院方承諾，醫院將逐步建立完整的碳管理制度，推動ESG永續經營，降低醫療活動對環境的不良影響。未來，臺東榮院將持續結合專業資源與跨領域合作，深化永續治理行動，共同創造兼顧醫療品質、環境保護與社會責任的永續醫療新模式。（圖片翻攝網路資料照）