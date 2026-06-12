北榮工會控申報加班門檻多 院方：追溯補發5年加班費

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臺北榮總工會理事長黃甘迪表示，「許多的同仁每天提早到班、延後下班，處理交班以及緊急的醫療處理，還有大量的行政作業工作，那這些所付出的時間，卻因為這些條條的限制，沒有辦法完全去計算，當然更沒有辦法獲得相對應的工資，想請問一下這就是院方所說的，最照顧員工嗎?」

面對工會指控，北榮院方重申，始終高度重視全體同仁福祉，持續推動各項獎勵與福利措施。針對已實施的加班費計算至分鐘制度，會辦理追溯5年補發，積極展現積極照顧員工權益的決心，然而涉及數千名員工，是龐大工程，請企業工會理解所需行政作業時間，會努力兼顧同仁權益與制度公平。

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