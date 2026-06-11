北榮工會控「加班費申報」遭刁難 院長：絕不會汙掉！

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北榮工會指控院方在加班費追溯補發作業中蓄意設障，計劃於12日聚集台北榮民總醫院門口抗議，訴求包含「從寬、從速辦理加班費追溯發放，並以分鐘計算加班費餘數」。對此，院長陳威明強調，醫院絕不會「汙掉」已承諾發放的款項，但核算作業涉及龐大人力，仍需一定時間方能完成。

北榮工會指控院方在加班費追溯補發作業中蓄意設障，計劃於12日聚集台北榮民總醫院門口抗議。（圖／翻攝自Google Maps）

在退輔會轄下榮院辦理追溯補發5年加班費的過程中，北榮工會指出，院方設下多重門檻阻撓員工申報，包括限制僅能申報一小時以下的加班餘數，且申報日期須以過去曾申報加班的紀錄為限，加上作業期限過於倉促，致使員工應得的工資報酬遭到嚴重減損。

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審核過程中的阻撓同樣引發工會強烈不滿。工會指控，院方強行要求員工檢附過分繁瑣的證明文件，藉此惡意刁難並駁回申報，目的在於節省雇主人事開支。此外，原訂與工會的協商日期遭到跳票延宕，工會呼籲延長申報期限的訴求亦未獲任何回應。退輔會轄下的高雄榮總員工，同樣面臨相同困境。

針對工會的抗議訴求，陳威明說明，北榮早在114年8月4日的營運說明會中便主動宣布辦理加班費餘數追溯5年補發，充分展現院方積極照顧員工權益的決心。然而，此項作業涉及數千名員工，資料蒐集、整理、查核與計算工程龐大繁複，承辦人員更是在原有職責之外額外承擔，因此確保核算結果正確無誤需要一定時間。

陳威明（左）表示，北榮作為公家醫院，稍有疏忽或錯誤，辦理業務的同仁便可能面臨貪瀆風險，因此作業上不得不審慎。（圖／中央社）

陳威明坦言，院內人力有限，「台大醫院也是算得頭破血流，我們的人又這麼少，很多計算加班費的人都已經一直想要不幹了。」他同時強調，北榮作為公家醫院，一切均須合法合規，稍有疏忽或錯誤，辦理業務的同仁便可能面臨貪瀆風險，因此作業上不得不審慎。

陳威明表示，目前2023年及2024年的加班費追溯作業已完成，正進行核對程序，並再次重申一定遵守承諾，發放同仁應得的加班費，希望工會理解行政作業所需時間，透過理性溝通與共同努力，兼顧同仁權益與制度公平，共同營造互信合作的職場環境。

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