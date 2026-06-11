北榮工會控「討加班費百般刁難」明抗議！陳威明盼互相體諒「錢會補發」

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記者簡浩正／台北報導

近日有員工爆料「北榮高榮醫院長年違法欠薪，基層追討工資竟遭百般刁難」，計劃明日於北榮門口抗議。(圖／資料照)

台北榮民總醫院去年成立台北榮民總醫院企業工會（北榮工會），不過近日有員工爆料「北榮高榮醫院長年違法欠薪，基層追討工資竟遭百般刁難」，計劃明日聚集北榮門口抗議，並提出「從寬、從速辦理加班費追溯發放」等訴求。對此，北榮院長陳威明回應，追溯核算作業涉及數千名員工，需投入大量人力進行資料蒐集、整理、查核與計算，但醫院會遵守承諾發放同仁應得的加班費。

北榮工會表示，榮院辦理追溯補發五年加班費的作業上，院方設下重重門檻阻撓員工申報，包含限制只能申報一小時以下的加班餘數，且以過去曾申報加班的日期為限，作業期限上則更盡顯倉促，嚴重減損員工應有的工資報酬。此外，院方在審核過程中蓄意阻撓，包含藉由強行要求員工檢附過份證明等手段，為節省雇主人事開支惡意刁難、駁回申報，同時原訂與工會的協商日期跳票拖延，針對工會呼籲延長申報期限的訴求置之不理，而退輔會轄下的高雄榮總員工也面臨同樣殘酷處境。

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對此，陳威明回應，近期在輔導會嚴主委及各級長官全力支持下，北榮進一步推動多項員工照顧措施，讓同仁共享醫院發展成果：包括非醫師各職類契約人員已自115年6月1日起調升薪級一級；主治醫師經營績效獎金基本額度已自業績月5月起調高；全體住院醫師自115年6月1日起，每月經營績效獎金再增加1000元，這已是近兩年來第四波調薪措施。同時，本院亦將大幅提高值班費給付上限，進一步回饋第一線執勤的住院醫師，肯定其辛勞付出，落實不同工、不同酬原則，並鼓勵更多優秀年輕醫師投入重症醫療領域。

針對北榮工會提出「從寬、從速辦理加班費追溯發放，並以分鐘計算加班費餘數」之訴求，陳威明說，北榮率先公立醫院之先，自113年7月10日起正式實施加班費計算至分鐘制度，並於114年8月4日營運說明會中主動宣布辦理加班費餘數追溯五年補發，充分展現本院積極照顧員工權益的決心與作為。然而，追溯核算作業涉及數千名員工，需投入大量人力進行資料蒐集、整理、查核與計算，是一項相當龐大且繁複的工程。尤其相關承辦同仁均係於既有工作職責之外額外承擔此項業務，因此仍需一定作業時間方能確保核算結果正確無誤。

此外，相關單位同仁一向秉持嚴謹負責、依法行政的態度辦理公務。加班費追溯發放必須以實際加班事實及相關紀錄為依據。例如同仁下班後因個人事務、參與社團活動等原因停留院區後再行刷卡下班，均可能導致計算結果失真，無法兼顧制度公平與實質正義。

陳威明強調，照顧員工的決心始終不變，也再次感謝各相關單位同仁在本案中的辛勤投入與努力。請企業工會理解相關行政作業所需時間，相信透過理性溝通與共同努力，必能兼顧同仁權益與制度公平，持續營造互信、合作的職場環境。

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